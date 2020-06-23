Дуэлунд: Настолько серьезных проблем в моей карьере еще не было

Герой полуфинала Кубка Украины" Минай" - "Динамо" (0:2) Миккель Дуэлунд ранее перенес две операции и несколько месяцев восстанавливался. После своего дубля в ворота "Миная" в эфире ТК Футбол датчанин рассказал об эмоциях, пережитых после первых забитых мячей.

"Для меня это был один из важнейших моментов, один из самых счастливых в моей жизни. Признаться, во время длительного периода восстановления я иногда боялся, что не смогу вернуться к лучшей форме. Несмотря на то, что травма была одна - перелом лодыжки, она потянула за собой еще несколько повреждений.

Настолько серьезных проблем в моей карьере еще не было. Именно поэтому я так долго тренировался. Окончательно боль прошла, когда мне вытянули металлический имплант. Я вновь почувствовал себя полностью готовым.

Невероятно благодарен тренерам, партнерам по команде и родителям, которые в такое тяжелое для меня время были рядом. Знаю, что не сыграл за "Динамо" ни одного полного матча, но чувствую, что моё тело готово к этому", - сказал Дуэлунд.