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Защитник Мариуполя: Для многих игроков и для клуба это шанс впервые пройти в финал Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

У Мариуполя есть шансы пробиться в финал Кубка Украины

Защитник Мариуполя: Для многих игроков и для клуба это шанс впервые пройти в финал Кубка Украины
Новина українською

Защитник "Мариуполя" Джойским Дава рассказал о подготовке команды к полуфинальному матчу Кубка Украины с "Ворсклой", который состоится в среду 24 июня.

— Очень ответственный матч — полуфинал Кубка Украины, какое настроение, как готовитесь?

— Это не чемпионат Украины, это Кубок. Здесь только одна попытка. Для многих игроков и для клуба это шанс впервые пройти в финал Кубка Украины. Готовимся с хорошим настроением, сконцентрировались, чтобы добыть себе путевку в финал.

— Недавний матч в чемпионате против "Ворсклы" он как то повлияет на игру в кубке?

— Да. Он дал нам больше информации, как для анализа противника, так и для анализа собственных ошибок. Проработаем свои ошибки и будем сражаться.

— Добавит ли уверенности то, что последний матч сыграли "на ноль"?

— Конечно, это сделает нас еще больше мотивированными.

— В отличие от матча чемпионата, в кубке может быть дополнительное время и серия пенальти. Готовитесь к этому?

— Мы готовы к любому варианту развития событий. В том числе и к дополнительному времени и серии пенальти.

— На кубковом матче будет работать система ВАР. В предыдущий раз практически все решения оказались не в пользу "Мариуполя".

— Да, это верно. Но в этот раз все может быть и наоборот. Таков футбол.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Джойским Дава
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
23.06.2020 в 23:14
Букмекеры дают небольшое преимущество Ворскле. Согласен. Более злая команда. В кубке это важный фактор. С Днепром-1 Ворскла не давала соперникам продыху. Если будет играть так и с нашими, то будет тяжко. Предполагаю много борьбы. Хотелось бы верить, чтобы было много футбола...
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