Защитник Мариуполя: Для многих игроков и для клуба это шанс впервые пройти в финал Кубка Украины

Защитник "Мариуполя" Джойским Дава рассказал о подготовке команды к полуфинальному матчу Кубка Украины с "Ворсклой", который состоится в среду 24 июня.

— Очень ответственный матч — полуфинал Кубка Украины, какое настроение, как готовитесь?

— Это не чемпионат Украины, это Кубок. Здесь только одна попытка. Для многих игроков и для клуба это шанс впервые пройти в финал Кубка Украины. Готовимся с хорошим настроением, сконцентрировались, чтобы добыть себе путевку в финал.

— Недавний матч в чемпионате против "Ворсклы" он как то повлияет на игру в кубке?

— Да. Он дал нам больше информации, как для анализа противника, так и для анализа собственных ошибок. Проработаем свои ошибки и будем сражаться.

— Добавит ли уверенности то, что последний матч сыграли "на ноль"?

— Конечно, это сделает нас еще больше мотивированными.

— В отличие от матча чемпионата, в кубке может быть дополнительное время и серия пенальти. Готовитесь к этому?

— Мы готовы к любому варианту развития событий. В том числе и к дополнительному времени и серии пенальти.

— На кубковом матче будет работать система ВАР. В предыдущий раз практически все решения оказались не в пользу "Мариуполя".

— Да, это верно. Но в этот раз все может быть и наоборот. Таков футбол.