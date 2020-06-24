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Перед полуфиналом Кубка Украины в состав Мариуполя после травмы вернулся игрок

Кубок Украины
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Команда Бабича усиленно тренировалась

Перед полуфиналом Кубка Украины в состав Мариуполя после травмы вернулся игрок
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За день до матча 1/2 финала Кубка Украины с "Ворсклой" "Мариуполь" вчера, 23 июня, провел две тренировки, сообщает телеканал Футбол.

Утренняя была посвящена работе с мячом и отработке тактических наигрышей, а вечерняя - ориентированная на восстановление. между ними было еще и занятие по теории.

В общую группу вернулся полузащитник Вячеслав Танковский, который травмировался еще в начале марта как раз в матче с "Ворсклой". Однако сегодня в кубковом матче он, скорее всего, не сыграет.

Еще одной потерей "Мариуполя" является Валерий Федорчук, который отбывает дисквалификацию.

Матч полуфинала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" начнется в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Валерий Федорчук Кубок Украины Александр Бабич Вячеслав Танковский
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Источник:
Футбол News

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