16-летний суперсаб. Мариуполь - Ворскла 1:1 / 2:3 пен

Как и ожидалось, оба наставника выпустили максимально боевые составы. У Александра Бабича со старта вышел один форвард Руслан Фомин; из глубины его поддерживали Чурко, Топалов и Горбунов; Мишнёв с Игнатенко отвечали за опорную зону, а Полегенько, Яворский, Чоботенко и Корниенко составили квартет защитников. У Юрия Максимова, наблюдавшего за игрой с трибун (Виктор Ульяницкий заменил дисквалифицированного наставника гостей в тренерской зоне), вернулись на фланги обороны Пердута и Сапай; Чеснаков и Альюн были ответственны за центр обороны; Ребенок и Кане с флангов снабжали мячами Степанюка и Кулача в атаке; Скляр и Пуцлин заняли середину поля.

Весь матч оказался очень динамичным без весомого преимущества одной из команд. Поначалу мяч лучше держался у "Ворсклы", но "Мариуполь" делал ставку на быстрые атаки с акцентом на разрезные передачи и быстрые ноги своих хавбеков. Такая тактика приносила дивиденды. Главным подтверждением стали две классные проникающие передачи в штрафную полтавчан незадолго до свистка на перерыв, которые до ударов не довели. Плюс сам гол создали в быстром отрыве: Горбунов на левом фланге получил мяч, сместился к центру и решил бить метров с семнадцати - снаряд после рикошета залетел в противоположный угол от того, в котором его ждал Ризнык. Повторы какого-то адекватного ответа дать не смогли, от кого же был рикошет.

Лучший шанс "Ворсклы" до перерыва был со штрафного: Кане здорово закрутил под штангу на средней высоте, но Гальчук справился с угрозой. Из остального у "бело-зелёных" можно отметить мощный прострел в район линии вратарской, который едва не замкнул в свои ворота Чоботенко, а также падение Сапая после контакта с Чурко - был ли там пенальти, пускай каждый решает для себя сам.

Со стартом второй половины соперники продолжили удерживать темп. "Ворскле" нужно было отыгрываться, поэтому неудивительно, что гости добавили агрессии в атаке, в то время как "Мариуполь" стал регулярно пользоваться свободными зонами на полтавской половине поля.

До штрафной у обеих команд всё было очень хорошо. Проблемы начинались при выводе кого-то на удар: футболисты либо не могли из неудобного положения подстроиться под мяч, либо защитники в последний момент накрывали бьющего.

Замены Александра Бабича помогли "Ворскле" вернуться в игру. Для этого, что интересно, даже выводить кого-то на удар не нужно было. Тищенко в силовой борьбе свалил на газон Степанюка, привезя пенальти на свои ворота, а Кане его реализовал.

Тут же гости создали ещё несколько голевых моментов: неудержимый Кане от правого угла штрафной немного не докрутил снаряд в левую "девятку", а ещё один запасной "Мариуполя", Дава, был близок к голу в свои ворота после мощного прострела во вратарскую хозяев - спасла только чудо-реакция Гальчука.

"Мариуполь" находился в нокдауне, а "Ворскла" на кураже летела вперёд. Поэтому свисток об окончании основного времени был больше на пользу приазовцев, чем гостевого коллектива.

В овертайме скорости немного подупали, хотя внутреннее напряжение чувствовалось в каждой секунде. Полтавчане продолжали атаковать опасней, но уже и мариупольцы не играли на отбой. В битве двух характеров никто не победил. Всё нужно было решать в серии пенальти.

Тренеры гостей перед серией пенальти пошли на нестандартный ход, выпустив под пенальти 16-летнего вратаря Павла Исенко. Тот вытащил первый же удар в серии 11-метровых. А затем четвёртый. И наконец пятый. Кто бы мог подумать, что 16-летний парень выиграет для "Ворсклы" главную дуэль всего матча.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

ФК Мариуполь - Ворскла 1:1 / по пенальти 2:3

Голы: Сергей Горбунов 37 - Ибрахим Кане 80 (пен.)

Серия пенальти: 0:1 - Пуцлин, 0:1 - Кулаков (вратарь), 0:1 - Шехич (выше), 1:1 - Кащук, 1:2 - Кане, 2:2 - Полегенько, 2:3 - Скляр, 2:3 - Игнатенко (вратарь), 2:3 - Баенко (вратарь), 2:3 - Корниенко (вратарь)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Алексей Кащук 69), Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв (Игорь Тищенко 75), Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков 69), Сергей Яворский (Алексей Быков 75), Сергей Горбунов (Джойским Дава 56), Даниил Игнатенко, Виктор Корниенко, Руслан Фомин (Артём Дудик 112)

Ворскла: Дмитрий Ризнык (Павел Исенко 120), Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Даниил Кравчук 61), Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Эдин Шехич 76), Пап-Альюн Ндиайе (Владимир Баенко 80)

Предупреждения: Дмитрий Топалов 32, Игорь Тищенко 84, Алексей Быков 112 - Александр Скляр 70, Пап-Альюн Ндиайе 79, Давид Пуцлин 80, Владимир Чеснаков 87