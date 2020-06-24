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16-летний суперсаб. Мариуполь - Ворскла 1:1 / 2:3 пен

Кубок Украины
(9 голосов)

Невероятная драма во втором полуфинале Кубка Украины

16-летний суперсаб. Мариуполь - Ворскла 1:1 / 2:3 пен
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и ожидалось, оба наставника выпустили максимально боевые составы. У Александра Бабича со старта вышел один форвард Руслан Фомин; из глубины его поддерживали Чурко, Топалов и Горбунов; Мишнёв с Игнатенко отвечали за опорную зону, а Полегенько, Яворский, Чоботенко и Корниенко составили квартет защитников. У Юрия Максимова, наблюдавшего за игрой с трибун (Виктор Ульяницкий заменил дисквалифицированного наставника гостей в тренерской зоне), вернулись на фланги обороны Пердута и Сапай; Чеснаков и Альюн были ответственны за центр обороны; Ребенок и Кане с флангов снабжали мячами Степанюка и Кулача в атаке; Скляр и Пуцлин заняли середину поля.

Весь матч оказался очень динамичным без весомого преимущества одной из команд. Поначалу мяч лучше держался у "Ворсклы", но "Мариуполь" делал ставку на быстрые атаки с акцентом на разрезные передачи и быстрые ноги своих хавбеков. Такая тактика приносила дивиденды. Главным подтверждением стали две классные проникающие передачи в штрафную полтавчан незадолго до свистка на перерыв, которые до ударов не довели. Плюс сам гол создали в быстром отрыве: Горбунов на левом фланге получил мяч, сместился к центру и решил бить метров с семнадцати - снаряд после рикошета залетел в противоположный угол от того, в котором его ждал Ризнык. Повторы какого-то адекватного ответа дать не смогли, от кого же был рикошет.

Лучший шанс "Ворсклы" до перерыва был со штрафного: Кане здорово закрутил под штангу на средней высоте, но Гальчук справился с угрозой. Из остального у "бело-зелёных" можно отметить мощный прострел в район линии вратарской, который едва не замкнул в свои ворота Чоботенко, а также падение Сапая после контакта с Чурко - был ли там пенальти, пускай каждый решает для себя сам.

Со стартом второй половины соперники продолжили удерживать темп. "Ворскле" нужно было отыгрываться, поэтому неудивительно, что гости добавили агрессии в атаке, в то время как "Мариуполь" стал регулярно пользоваться свободными зонами на полтавской половине поля.

До штрафной у обеих команд всё было очень хорошо. Проблемы начинались при выводе кого-то на удар: футболисты либо не могли из неудобного положения подстроиться под мяч, либо защитники в последний момент накрывали бьющего.

Замены Александра Бабича помогли "Ворскле" вернуться в игру. Для этого, что интересно, даже выводить кого-то на удар не нужно было. Тищенко в силовой борьбе свалил на газон Степанюка, привезя пенальти на свои ворота, а Кане его реализовал.

Тут же гости создали ещё несколько голевых моментов: неудержимый Кане от правого угла штрафной немного не докрутил снаряд в левую "девятку", а ещё один запасной "Мариуполя", Дава, был близок к голу в свои ворота после мощного прострела во вратарскую хозяев - спасла только чудо-реакция Гальчука.

"Мариуполь" находился в нокдауне, а "Ворскла" на кураже летела вперёд. Поэтому свисток об окончании основного времени был больше на пользу приазовцев, чем гостевого коллектива.

В овертайме скорости немного подупали, хотя внутреннее напряжение чувствовалось в каждой секунде. Полтавчане продолжали атаковать опасней, но уже и мариупольцы не играли на отбой. В битве двух характеров никто не победил. Всё нужно было решать в серии пенальти.

Тренеры гостей перед серией пенальти пошли на нестандартный ход, выпустив под пенальти 16-летнего вратаря Павла Исенко. Тот вытащил первый же удар в серии 11-метровых. А затем четвёртый. И наконец пятый. Кто бы мог подумать, что 16-летний парень выиграет для "Ворсклы" главную дуэль всего матча.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
ФК Мариуполь - Ворскла 1:1 / по пенальти 2:3
Голы: Сергей Горбунов 37 - Ибрахим Кане 80 (пен.)
Серия пенальти: 0:1 - Пуцлин, 0:1 - Кулаков (вратарь), 0:1 - Шехич (выше), 1:1 - Кащук, 1:2 - Кане, 2:2 - Полегенько, 2:3 - Скляр, 2:3 - Игнатенко (вратарь), 2:3 - Баенко (вратарь), 2:3 - Корниенко (вратарь)
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Алексей Кащук 69), Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв (Игорь Тищенко 75), Вячеслав Чурко (Андрей Кулаков 69), Сергей Яворский (Алексей Быков 75), Сергей Горбунов (Джойским Дава 56), Даниил Игнатенко, Виктор Корниенко, Руслан Фомин (Артём Дудик 112)
Ворскла: Дмитрий Ризнык (Павел Исенко 120), Игорь Пердута, Александр Скляр, Владислав Кулач (Даниил Кравчук 61), Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Эдин Шехич 76), Пап-Альюн Ндиайе (Владимир Баенко 80)
Предупреждения: Дмитрий Топалов 32, Игорь Тищенко 84, Алексей Быков 112 - Александр Скляр 70, Пап-Альюн Ндиайе 79, Давид Пуцлин 80, Владимир Чеснаков 87

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
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(9 голосов)
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Комментарии (43)
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oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 23:28
Здорово, что вместо чернопопых и левых легла, клубы вынуждены по финансовой нужде заигрывать молодых пацанов с украинским паспортом. Хоть здесь позитив.
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0
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.06.2020 в 23:16
Исенко просто монстр!)
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0
0
Lion Killer (Львів)
24.06.2020 в 23:11
Цікаво послухати Максимова, шо його наштовхнуло випустити пацаняру в півфіналі кубка оО Історія не ординарна :)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 23:16
запугать оппонента столь юным возрастом голкипера!)) тонкий психологический ход! а если серьёзно, то реально, может, пацан на пеналях творит чудеса..посмотрим
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0
0
oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 23:28
Может перепутал просто:))
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 22:48
бомжефарм выбил 16-летний малой :) мелочь, а приятно :)
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+6
-3
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Динамо-машина (Киев)
24.06.2020 в 22:47
Загнали собаку в будку))))Браво Вильевич!)
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+6
-3
avatar
pofig 50 (Олександрія)
24.06.2020 в 22:46
Монзуль супер! Ісенко супер! Ворсклі Кубок України..Порвати Динамо мають..А потім Суркіс хай думає,що з цим далі робити...
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+5
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 22:47
а тут Суркис каким боком? :))))
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+3
-2
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
24.06.2020 в 22:30
Бабич, прощай...уходи с миром...Чурко, Кулаков, Тищенко и др. т.п. - по вам 1 лига плачет, ждёт..
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+5
0
Lion Killer (Львів)
24.06.2020 в 22:29
В Ісенко за 1 матч трансферна ціна виросла в кілька разів. Ворсклі вітання!
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+7
0
аалекс ( Крым)
24.06.2020 в 22:28
Игра получилась хорошая. На мой взгляд, Ворскла выглядела интереснее. Максимова и его парней с заслуженной победой и вторым финалом КУ.
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+8
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2020 в 22:27
Я думав Максимов блефує, коли на 119й випустив Ісенка
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 22:25
верил, что ворскла выиграет, несмотря на то, что сначала проигрывали!
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+4
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 22:55
ваш фарм выкинули, чего радуешься, голорихантер? :)
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 23:05
тебе - тупой дебилке - не понять
+1
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 23:28
Ты зачем своей мамке тут пишешь? Совсем с горя тронулся? :)
0
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
24.06.2020 в 22:22
Сашау Бабича из Черноморца погнали, теперь и в Марике не задержится
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 22:23
бабич - не тренер, а мешок с ...картошкой
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+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 22:22
в первом тайме странно, что катя не поставила пеналь мариуполю
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+1
-10
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2020 в 22:25
І у першому, і у другому, коли 5й номер Темношкірий завалив полтавця.
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+3
-1
Крестоносец. (Полтава)
24.06.2020 в 22:22
В 2009 это сделали, в 2020 повторим!
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+6
-2
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Mariner888 (Одесса)
24.06.2020 в 22:25
Двумя ногами ЗА
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+4
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 22:55
ты уже не за бомжей, а за Полтаву? :)))
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.06.2020 в 22:50
Сомневаюсь) В 2009ом кротам было пох, а в этом году динамовцам Киева вообще не пох)
Ответить
+2
-1
Крестоносец. (Полтава)
24.06.2020 в 22:58
Динамо-машина (Киев), Динамо не то что было раньше, так что у Ворсклы есть все шансы на победу!
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.06.2020 в 23:24
Ты научился правильно писать название самого титулованного клуба Украины?
0
0
avatar
Инспектор ( )
24.06.2020 в 22:17
Надеюсь последний сезон Бабича в Мариуполе
Ответить
+7
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2020 в 22:16
Добре що ахметівців не пустили до фіналу, хоча судді старалися.
Ответить
+9
-7
Krivbass6 (Кривой Рог)
24.06.2020 в 22:15
Красавцы.
Ответить
+11
0
Крестоносец. (Полтава)
24.06.2020 в 22:14
Полтавчане с победой! Осталось Дырнамку в финале грохнуть и кубок наш! P.S. Если Бога нет, то кто такой Исенко?
Ответить
+7
-7
Salming (Полтава)
24.06.2020 в 22:17
Главное даунецкую будку грохнули
Ответить
+8
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 22:22
дебил, подлечись
+5
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2020 в 22:23
В дурдомах такі як ти усі койки зайняли...
+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 22:49
)|(опоротик, что ж ты такое тупое?
+1
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.06.2020 в 22:53
Тиран, ты лошок) Крестоносец тоже) Полтаву с победой, но в финале вкДК победит.
+2
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.06.2020 в 22:56
да, бомжефарм позорно выбил ребенок :) не трогайте тирана, у него траур, пойдет с обдр оченцами бормотуху пить за здоровье ринатлианитыча :)
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 23:04
мАшина дупама с дебилом из "санта круза", можете порадоваться вместе со мной, что в финал вышла ворскла!))) и счастья вам, женщины!)))
0
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
24.06.2020 в 23:18
Тиран идёт нахюй
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.06.2020 в 23:23
Михаил Булгаков (Тегусигальпа) 24.06.2020 в 23:18 бот, )(уй тебе в рот!
0
0
avangardo (Lviv)
24.06.2020 в 22:12
Воротар Ворскли Красава
Ответить
+15
0
Просто football фан (Рівне)
24.06.2020 в 22:24
Це було круто. В 16 років такі нерви.
Ответить
+11
0
Alex.696 (Немирів)
24.06.2020 в 22:12
Браво, Ворскла! Вітаю.
Ответить
+15
0


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