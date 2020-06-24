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Известны оба финалиста Кубка Украины 2019/20

Кубок Украины
(8 голосов)

Динамо сыграет с Ворсклой

Известны оба финалиста Кубка Украины 2019/20
Новина українською

Только что завершился второй полуфинальный матч Кубка Украины нынешнего сезона, в котором "Мариуполь" принимал "Ворсклу".

Поединок закончился победой полтавчан в серии пенальти (1:1, по пен: 3:2), которая и пробились в финал, где сыграют с "Динамо", которое, в свою очередь, неделю назад в первом полуфинале обыграло "Минай" (2:0).

Также отметим, что кроме "Мариуполя" "Ворскла" в нынешнем розыгрыше Кубка выбила "Колос" (1:0) и "Десну" (1:0).

"Динамо" по пути к финалу кроме "Миная" обыграло "Шахтер" (2:1) и "Александрию" (1:0)

Напомним, что финал состоится 8 июля на "Арене Львов".

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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