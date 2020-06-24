Тренер Ворсклы: Наша команда в полном порядке

Виктор Уляницкий, помощник главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, на послематчевой пресс-конференции рассказал о полуфинальном поединке Кубка Украины с "Мариуполем" (1:1, 3:2 по пен.).

"Такие матчи тренерам здоровья не приносят. Я до сих пор на эмоциях, и хорошо, что это положительные эмоции.

Мы верили в победу, и мы это сделали. Хочу сказать, что наша команда в полном порядке. Не так давно ходило мнение, что команда разваливается, но мы живем, работаем, продолжаем бороться", - сказал Уляницкий.