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Тренер Ворсклы: Наша команда в полном порядке
Ассистент Юрия Максимова подвел итог битвы с Мариуполем
Виктор Уляницкий, помощник главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, на послематчевой пресс-конференции рассказал о полуфинальном поединке Кубка Украины с "Мариуполем" (1:1, 3:2 по пен.).
"Такие матчи тренерам здоровья не приносят. Я до сих пор на эмоциях, и хорошо, что это положительные эмоции.
Мы верили в победу, и мы это сделали. Хочу сказать, что наша команда в полном порядке. Не так давно ходило мнение, что команда разваливается, но мы живем, работаем, продолжаем бороться", - сказал Уляницкий.
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Источник:Youtube-канал Мариуполя
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