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Тренер Ворсклы: Наша команда в полном порядке

Кубок Украины
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Ассистент Юрия Максимова подвел итог битвы с Мариуполем

Тренер Ворсклы: Наша команда в полном порядке
Новина українською

Виктор Уляницкий, помощник главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, на послематчевой пресс-конференции рассказал о полуфинальном поединке Кубка Украины с "Мариуполем" (1:1, 3:2 по пен.).

"Такие матчи тренерам здоровья не приносят. Я до сих пор на эмоциях, и хорошо, что это положительные эмоции.

Мы верили в победу, и мы это сделали. Хочу сказать, что наша команда в полном порядке. Не так давно ходило мнение, что команда разваливается, но мы живем, работаем, продолжаем бороться", - сказал Уляницкий.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Виктор Уляницккий
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