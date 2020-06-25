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16-летний кипер Ворсклы: Секретами отбития пенальти делиться не буду
Комментарий скромного героя матча
16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, который потянул три удара в серии послематчевых пенальти в кубковом поединке с "Мариуполем" (1:1, 3:2 пен.), в эфире ТК Футбол прокомментировал исход матча.
- Вы себя чувствуете героем матча?
- Нет! Вся команда старалась. Мы всей командой шли к этому финалу, так что все герои!
- Что ощущает 16-летний парень, который выходит на замену на 120-й минуте перед серией пенальти?
- Конечно был маленький мандраж, но только вышел на поле - он сразу пропал. Хорошо, что так получилось.
- Не было ли у вас мандража последние несколько недель? Тренерский штаб раскрыл секрет, что Максимов давно пообещал место в воротах во время серии пенальти.
- Когда началось дополнительное время - начался мандраж.
- Вы как вратарь-хищник заставляли быть соперника в нужный угол. Поделитесь секретом...
- Делиться не буду. Во время первого удара я стал в другой угол, чтобы заманить. Перед тем, когда отразил второй, спросил, куда будет бить Корниенко. А когда пробивал Игнатенко, я ожидал исполнения "паненки".
- Какие эмоции были в раздевалке?
- Ребята подкидывали. Очень рад, что так получилось - выиграли. Теперь будем бороться в финале за Кубок. Будем стремиться к этому. Отдадим все силы, чтобы взять Кубок.