16-летний кипер Ворсклы: Секретами отбития пенальти делиться не буду

16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, который потянул три удара в серии послематчевых пенальти в кубковом поединке с "Мариуполем" (1:1, 3:2 пен.), в эфире ТК Футбол прокомментировал исход матча.

- Вы себя чувствуете героем матча?

- Нет! Вся команда старалась. Мы всей командой шли к этому финалу, так что все герои!

- Что ощущает 16-летний парень, который выходит на замену на 120-й минуте перед серией пенальти?

- Конечно был маленький мандраж, но только вышел на поле - он сразу пропал. Хорошо, что так получилось.

- Не было ли у вас мандража последние несколько недель? Тренерский штаб раскрыл секрет, что Максимов давно пообещал место в воротах во время серии пенальти.

- Когда началось дополнительное время - начался мандраж.

- Вы как вратарь-хищник заставляли быть соперника в нужный угол. Поделитесь секретом...

- Делиться не буду. Во время первого удара я стал в другой угол, чтобы заманить. Перед тем, когда отразил второй, спросил, куда будет бить Корниенко. А когда пробивал Игнатенко, я ожидал исполнения "паненки".

- Какие эмоции были в раздевалке?

- Ребята подкидывали. Очень рад, что так получилось - выиграли. Теперь будем бороться в финале за Кубок. Будем стремиться к этому. Отдадим все силы, чтобы взять Кубок.