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Бабич: Играли две команды одного уровня, а пенальти – это лотерея

Кубок Украины
(1 голосов)

Мариуполь снова не смог пробиться в финал Кубка

Бабич: Играли две команды одного уровня, а пенальти – это лотерея
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка Украины от "Ворсклы" (1:1, 2:3 пен).

"В Кубке не бывает ничьих. Был настоящий кубковый матч. Встречались две равноценные команды, две команды одного уровня. Пенальти – это лотерея. Можно только поздравить "Ворсклу" и пожелать им удачи в финале.

Конечно, мы расстроены. В очередной раз не получилось пройти полуфинал. Сейчас все наши мысли только о следующем матче, восстановлении. Сегодня мы расстроены – завтра уже должны с другими эмоциями готовиться.

Расстраиваться и корить себя никто не будет. Анализ будет. Могу сказать, что моментами игра очень неплохо смотрелась со стороны обеих команд.

У нас были вынужденные замены. У Яворского икроножную уже судороги хватали, у Мишнева были проблемы с задней. Вынужденные замены.

Нужно восстановиться психологически. Будем думать, как ребят восстанавливать. Главное, чтобы завтра мы забыли этот матч, результат. В основное время мы очень неплохо смотрелись, были хорошие моменты. Ребята выполняли то, что мы хотели.

Не хватило второго забитого гола – тогда мы сняли бы вопросы. Если брать матч в целом – я доволен", – сказал Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Александр Бабич
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