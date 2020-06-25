Худжамов оценил действия 16-летнего вратаря, который выиграл серию пенальти в 1/2 Кубка Украины

Экс-вратарь "Мариуполя", "Шахтера", а сегодня телеэксперт Рустави Худжамов прокомментировал телеканалу Футбол победу полтавской "Ворсклы" в серии пенальти над "азовцами" в полуфинале Кубка Украины.

Я до сих пор не могу прийти в себя. У меня сердце бьется, как у Павла [Исенко]. Я очень волнуюсь, для меня это фантастический случай в украинском футболе. Так доверить молодому...

В первом ударе он просто заманил в противоположный угол. Я просто не понимаю ...77-му номеру [Кулакову] нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно.

Вратарь просто его заманил! В 16 лет такое сделать ...Просто красавец.