Кубок Украины
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Как Ворскла праздновала выход в финал Кубка Украины
Что было после серии пенальти
Вчера полтавская "Ворскла" в упорном противостоянии с "Мариуполем" на выезде прошла "азовцев" в 1/2 финала Кубка Украины.
Одним из героев встречи в составе "бело-зеленых" стал 16-летний вратарь Павел Исенко, который вошел в игру как раз в серии пенальти.
На радостях полтавчане всей командой подбрасывали Павла, а главный тренер Юрий Максимов, который находился на трибуне, эффектно перелез через забор и побежал к своей команде.
В раздевалке "Ворскла" получила поздравления от своего руководства.
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Источник:Інстаграм Ворскли
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