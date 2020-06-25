Как Ворскла праздновала выход в финал Кубка Украины

Вчера полтавская "Ворскла" в упорном противостоянии с "Мариуполем" на выезде прошла "азовцев" в 1/2 финала Кубка Украины.

Одним из героев встречи в составе "бело-зеленых" стал 16-летний вратарь Павел Исенко, который вошел в игру как раз в серии пенальти.

На радостях полтавчане всей командой подбрасывали Павла, а главный тренер Юрий Максимов, который находился на трибуне, эффектно перелез через забор и побежал к своей команде.

В раздевалке "Ворскла" получила поздравления от своего руководства.