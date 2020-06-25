Стало известно, как Максимов определялся с вратарем на серию пенальти в 1/2 Кубка Украины

При подготовке к 1/2 финала Кубка Украины вратарям "Ворсклы", Резнику, Ткаченко и Исенко пробивали более 50 ударов с 11-метровой отметки, сообщает телеканал Футбол.

Комментатор матча полуфинала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" (1:1, серия пенальти - 2:3) Максим Гиленко признался, что он сам удивился, когда увидел, что на замену перед серией пенальти собирается исходить не Александр Ткаченко, а Павел Исенко.

Я позвонил в пресс-службу "Ворсклы", чтобы выяснить, что это за вратарь. Думал, может он какой-то мастер отражения пенальти? Но у него на самом деле незначительный опыт - 5 матчей за "Ворсклу" U-19 и никаких отраженных пенальти там не было.

Но была очень тщательная подготовка именно к серии пенальти. И в течение этой подготовки по 55 ударов были пробиты каждому из вратарей "Ворсклы" на тренировке. Таким образом тренерский штаб определял и того, кто должен бить, и сильнейшего голкипера в серии пенальти.

Очевидно, что Исенко показал себя лучше Ткаченко и Резника. Юрий Максимов не стал "смотреть в паспорт", то есть обращать внимание на его опыт, а дал возможность Павлу проявить себя.