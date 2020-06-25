  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Стало известно, как Максимов определялся с вратарем на серию пенальти в 1/2 Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, как Максимов определялся с вратарем на серию пенальти в 1/2 Кубка Украины

Кубок Украины
(5 голосов)

Более 50 ударов каждому киперу

Стало известно, как Максимов определялся с вратарем на серию пенальти в 1/2 Кубка Украины
Новина українською

При подготовке к 1/2 финала Кубка Украины вратарям "Ворсклы", Резнику, Ткаченко и Исенко пробивали более 50 ударов с 11-метровой отметки, сообщает телеканал Футбол.

Комментатор матча полуфинала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" (1:1, серия пенальти - 2:3) Максим Гиленко признался, что он сам удивился, когда увидел, что на замену перед серией пенальти собирается исходить не Александр Ткаченко, а Павел Исенко.

Я позвонил в пресс-службу "Ворсклы", чтобы выяснить, что это за вратарь. Думал, может он какой-то мастер отражения пенальти? Но у него на самом деле незначительный опыт - 5 матчей за "Ворсклу" U-19 и никаких отраженных пенальти там не было.

Читайте такжеМариуполь - Ворскла 1:1 (по пенальти 2:3). Видео голов и обзор матча

Но была очень тщательная подготовка именно к серии пенальти. И в течение этой подготовки по 55 ударов были пробиты каждому из вратарей "Ворсклы" на тренировке. Таким образом тренерский штаб определял и того, кто должен бить, и сильнейшего голкипера в серии пенальти.

Очевидно, что Исенко показал себя лучше Ткаченко и Резника. Юрий Максимов не стал "смотреть в паспорт", то есть обращать внимание на его опыт, а дал возможность Павлу проявить себя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кубок Украины пенальти Павел Исенко
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...