Герой футбольного дня. Павел Исенко

Юрий Максимов, несмотря ни на что, хороший тренер. Только по-настоящему сильный специалист может рискнуть всем в решающий момент, и чуйка его не подведет.

То, как проявил себя 16-летний Павел Исенко в серии пенальти против "Мариуполя" - это даже не про вратарское искусство, хотя и без него, разумеется, не обошлось. Это про уверенность в собственных силах, которой могут позавидовать 30-летние. Парень вышел без тени страха, прыгал строго по мячу и не делал ни одного лишнего движения.

Кулаков и Игнатенко пробили не лучшим образом, а Корниенко и вовсе плохо, но сколько раз доводилось видеть, как самые ужасные удары с точки залетали в сетку? Здесь же было по-другому - Исенко вообще не допускал ошибок.

И это, что характерно, без единой сыгранной минуты в чемпионате! Кинув 16-летнего вратаря в самое пекло, Максимов тем самым устроил ему дебют. Видел, значит, что Исенко не сломается, не зажмется, а проявит себя. И уж точно это замечал в подопечном Сергей Долганский, в прошлом легендарный кипер Полтавы, который сегодня тренирует в клубе вратарей. Вне сомнений, он и порекомендовал Максимову тинэйджера.

Вообще то, как работает в Полтаве Долганский, это высший пилотаж. Не зря после полуфинала Юрий Вирт признавался, что ему в составе "Ворсклы" понравились оба вратаря - 21-летний Дмитрий Резник, отстоявший 120 минут, тоже был на высоте. Год назад он не сыграл ни минуты на ЮЧМ, но выиграл со сборной турнир. А в текущей УПЛ на счету Резника уже 14 матчей, из которых 4 - на ноль, в том числе против "Шахтера" (1:0).

За таким Резником Исенко будет непросто даже пробиться в основу. А ведь есть еще опытный Ткаченко, да и 17-летний Кирилл Фесюн, по слухам, весьма перспективный малый. Что сказать, школа. Не зря именно в Полтаве начинал свой путь нынешний страж ворот сборной Андрей Пятов.

Ему, конечно, было попроще - в его годы "Ворскла" была силой в украинском футболе. Сегодня же команда застыла в шаге от зоны вылета, и Юрий Максимов прикладывает колоссальные усилия, чтобы она туда не скатилась. Пока получается, но запаса прочности как такового нет - лавка короткая, приходится ставить совсем зеленых ребят. Кравчук, Козыренко, Стрыжак, Челядин, Павлюк, Дубко - это все парни, родившиеся в XXI веке, и они уже получают свои минуты. Максимову не до сантиментов - он бросает в бой то одного, то другого, и смотрит, кто не струсил, чтобы потом сделать на него ставку.

Исенко свой шанс реализовал с блеском - и потому еще обязательно объявится в составе до конца сезона. Может, даже в финале с "Динамо" - чем черт не шутит.

Единственный момент - не стоит требовать от школьника чудес на постоянной основе и лепить из него вселенскую звезду прямо сейчас. Давайте не забывать, что был у нас уже один такой, в запорожском "Металлурге" начинал. В 17 лет отбил пенальти в игре с "Динамо", и Суркис на эмоциях забрал его к себе. А сейчас он на заработках в Саудовской Аравии, и даже там регулярно привозит смешные голы. Бремя славы страшнее любой серии пенальти. Для Исенко это испытание только начинается.