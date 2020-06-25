Максимов вспомнил разговор перед 1/2 финала Кубка с героем матча Павлом Исенко

Юрий Максимов, главный тренер полтавской "Ворсклы", из-за дисквалификации смотрел матч 1/2 финала Кубка Украины с "Мариуполем" (1:1, по пенальти 3:2) на трибунах.

Однако именно он руководил командой, определял состав и настраивал ребят на игру.

Я ему [Исенко] сказал перед игрой: "Паша, сегодня твой звездный час. Если будет ничья - ты выйдешь и все отобьешь".

Так и произошло. Самое главное, что интуиция меня не подвела, - цитирует Максимова телеканал Футбол.