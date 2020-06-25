Защитник Мариуполя о полуфинале Кубка Украины: Мы были единой командой

Защитник "Мариуполя" Алексей Быков прокомментировал телеканалу Футбол поражение своей команды в 1/2 Кубка Украины (1: 1) в серии пенальти 2:3.

Все оставили на поле. А здесь - полное опустошение. Но все равно, ребята бились, старались.

Большое спасибо всей команде за такой матч. Мы были единой командой и бились до конца.