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Защитник Мариуполя о полуфинале Кубка Украины: Мы были единой командой

Кубок Украины
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Но серию пенальти недоработали

Защитник Мариуполя о полуфинале Кубка Украины: Мы были единой командой
Новина українською

Защитник "Мариуполя" Алексей Быков прокомментировал телеканалу Футбол поражение своей команды в 1/2 Кубка Украины (1: 1) в серии пенальти 2:3.

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Все оставили на поле. А здесь - полное опустошение. Но все равно, ребята бились, старались.

Большое спасибо всей команде за такой матч. Мы были единой командой и бились до конца.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Кубок Украины Алексей Быков
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Источник:
Футбол News

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