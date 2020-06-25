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Юрий Максимов: Первый тайм Ворскла провалила, пришлось в перерыве заводить ребят

Кубок Украины
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Пришлось "мотивировать"

Юрий Максимов: Первый тайм Ворскла провалила, пришлось в перерыве заводить ребят
Новина українською

Главный тренер "бело-зеленых" Юрий Максимов рассказал телеканалу Футбол о ходе матча 1/2 Кубка Украины с "Ворсклой" (1:1 и в серии пенальти - 3:2).

За этим матчем тренер Максимов следил с трибун из-за дисквалификации, а руководил командой непосредственно в матче его ассистент Виктор Уляницкий.

Честно, я очень рад за ребят. Потому что первый тайм мы провалили, они это и сами понимают. Перед вторым я "завел" их, говорю: "Ребята, раз в жизни такое бывает - попасть в финал!". Другое дело чемпионат - через неделю новая игра. А здесь - раз в жизни!

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Они "проснулись", удалось. Трудно конечно, было. В каких-то моментах нам повезло, Бог дал. А мы старались, играли через «не могу», "Мариуполь" также крепкая команда, также хотел [выйти в финал].

Но я доволен, честно. Мы празднуем. Не знаю, что будет завтра, но сегодня мы отдыхаем. Едем "по полной программе отдыхаем", а дальше посмотрим.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кубок Украины
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