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Игрок Мариуполя: Возможно, если бы пенальти пробивали другие игроки, все могло бы сложиться иначе

Кубок Украины
(1 голосов)

Азовцы выбывают из Кубка

Игрок Мариуполя: Возможно, если бы пенальти пробивали другие игроки, все могло бы сложиться иначе
Новина українською

Вячеслав Чурко, атакующий хавбек "Мариуполя", рассказал о поражении в 1/2 Кубка Украины по пенальти.

После того, как в основное время команды сыграли вничью 1:1, в серии пенальти победили полтавчане - 3:2.

- Все мы расстроены, потому что проиграли по пенальти. Внутри опустошение. Не знаю, как пережить эту ночь.

Мы верили, что можем пройти в финал. Первый тайм хорошо для нас складывался, мы прекрасно сыграли. Но во втором, к сожалению, пропустили. Нечего добавить.

- Рустам Худжамов после матча отметил, что юный вратарь "Ворсклы" заставил игроков "Мариуполя" бить туда, куда он хотел. Как вы думаете - вратарь выиграл психологическую дуэль у игроков "азовцев"?

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- Это серия пенальти ...Сегодня ты забил, завтра - нет. Так же, думаю и у вратарей. Все могло сложиться иначе. Возможно, если бы пенальти пробивали другие игроки, все могло бы сложиться иначе. Но вратарю удалось, а нам - нет. Пенальти - это лотерея.

- Какая атмосфера в раздевалке?

- Сейчас у каждого превелируют эмоции. Я думаю, каждый игрок знает, что он сделал хорошо, а что - нет. Сейчас мы все проанализируем и, думаю, с холодной головой мы все обсудим.

- Кто забил гол в ворота полтавчан? Вы или Сергей Горбунов?

- Не знаю. Сергей пробил - я задел мяч. Почувствовал прикосновение ...Сложный эпизод.

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Чурко Кубок Украины Сергей Горбунов
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
25.06.2020 в 15:14
Если-бы бабке пипец , то она стала бы дедкой
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