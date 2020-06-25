Зверь-Паша! Капитан Ворсклы признался о жестком разговоре Максимова с футболистами

Владимир Чеснаков, центральный защитник и капитан "Ворсклы", рассказал о ходе поединка 1/2 финала Кубка Украины.

Пустота внутри. Вы знаете, очень трудно дался матч. Много эмоций отдали в игре с "Днепр-1".

Первый тайм нам ...не очень удался. В перерыве нас главный тренер немного стряхнул, немного покричал, напихал.

Мы и между собой поговорили на повышенных тонах, что так выходить на игру нельзя и сражаться за финал так тоже нельзя.