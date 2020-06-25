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Зверь-Паша! Капитан Ворсклы признался о жестком разговоре Максимова с футболистами

Кубок Украины
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В перерыве полуфинала Кубка

Зверь-Паша! Капитан Ворсклы признался о жестком разговоре Максимова с футболистами
Новина українською

Владимир Чеснаков, центральный защитник и капитан "Ворсклы", рассказал о ходе поединка 1/2 финала Кубка Украины.

Пустота внутри. Вы знаете, очень трудно дался матч. Много эмоций отдали в игре с "Днепр-1".

Первый тайм нам ...не очень удался. В перерыве нас главный тренер немного стряхнул, немного покричал, напихал.

Мы и между собой поговорили на повышенных тонах, что так выходить на игру нельзя и сражаться за финал так тоже нельзя.

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Рассказал Чеснаков и о вкладе вратаря Павла Исенко.

Зверь-Паша! Я не знаю, 16 лет пацану, ну мы за него так рады, я лично - вообще капец. Пусть растет и тянет не только пенальти, но и на воротах стоит. Вообще вратари у нас классные.

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В статье: Владимир Чеснаков ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Кубок Украины СК Днепр-1 Днепр-1 Павел Исенко
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