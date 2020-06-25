Первый тренер Павла Исенко: Мой воспитанник чем-то похож на Пятова

Наставник главного возмутителя спокойствия вчерашнего полуфинала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" рассказал о работе с юным дарованием и поделился мыслями по поводу его будущего.

Полтавская "Ворскла" всегда славилась хорошими вратарями. Так было и во время выступлений команды в чемпионате СССР, это же наблюдается и после перехода украинского футбола на самостоятельную основу. Болельщики бело-зеленых до сих пор вспоминают надежную игру таких стражей ворот, как Олег Моргун, Андрей Ковтун, Сергей Долганский, Виталий Постранский, Андрей Пятов. В чемпионатах независимой Украины все они принесли немало ярких побед в копилку "Ворсклы", став примером для подражания. О высоком мастерстве этих голкиперов говорит тот факт, что ни один из них в профессиональной карьере не опускался ниже своей планки. Более того, мастерство Долганского и Пятова в разные годы настолько впечатлило тренерский штаб донецкого "Шахтера", что вскоре оба оказывались в его рядах. Второй из них защищает цвета "горняков" до сих пор, заодно радуя своими уверенными действиями и болельщиков национальной сборной Украины.

После того, как вернувшийся из Донецка и проведший в воротах "Ворсклы" не один сезон Сергей Долганский завершил карьеру, на смену ему пришли киперы помоложе. Сначала основным вратарем был Дмитрий Непогодов, затем Станислав Богуш, Богдан Шуст, Александр Ткаченко. Последний из них являлся таковым и в нынешнем сезоне, однако в разгар осени пост номер один занял Дмитрий Ризнык. Именно этот 21-летний страж ворот вышел вчера в стартовом составе полтавской команды в выездном полуфинальном поединке Кубка Украины с "Мариуполем". Когда в самом конце дополнительного времени, понимая неизбежность серии послематчевых пенальти, тренерский штаб "Ворсклы" заменил его на никому не известного 16-летнего Павла Исенко, наблюдавшие за матчем наверняка разделились на две категории. Первая была немало удивлена авантюрой Юрия Максимова, доверившего столь важную миссию совсем еще не нюхавшему пороху на таком уровне пареньку, а вторая подумала: наверняка главный тренер что-то знает. И то, что вчера поздним вечером увидела вся футбольная Украина, стало настоящим событием. Уверен: пройдет 5-10 и даже "надцать" лет - и об этом уникальном достижении будут вспоминать не только футбольные статистики и историки. Отразивший три удара мариупольцев в серии из пяти одиннадцатиметровых юный Исенко стал главным объектом для обсуждений вечера среды и всего сегодняшнего дня. В таких случаях обычно говорят: "Наутро он проснулся знаменитым".

О том, не сыграет ли злую шутку с пареньком его вчерашний спортивный подвиг, корреспондент UA-Футбол поинтересовался у его первого тренера - Александра Супруна.

- Вчера вечером после игры Паша мне звонил, мы общались, - рассказывает мой собеседник. - И судя по разговору, надеюсь, что не сыграет. Во всяком случае, я пытался его убедить, чтобы он вчера и сегодня немного отдохнул, а с завтрашнего дня все забыл и начал с чистого листа.

- В детском футболе он не был подвержен первым симптомам мелких форм звездной болезни?

- Нет-нет-нет, ни разу такого, слава Богу, не было! Как человек Павел вообще изумительный - это даже не обсуждается. Он ни одной тренировки не пропустил без уважительной причины. По характеру парень добросовестный, скромный, порядочный. Думаю, все должно быть у него нормально. Лишь бы агенты поменьше наводили шороху и их жажда наживы не сыграла злую шутку. Вчерашнюю эйфорию Паша, думаю, переживет и будет работать еще усерднее.

- Наверняка за юным талантом уже следят всевозможные скауты. Вам об этом что-либо известно?

- На него раньше выходили португальские "Спортинг" и "Брага", а еще были на него запросы из Бельгии. Что касается Португалии, то во время отборочных матчей чемпионата Европы, проводимых в этой стране, игравший за юношескую сборную Украины (U-17) Исенко не пропустил ни одного мяча в трех играх. С того момента и стали поступать звонки от разных агентов. Из "Спортинга" же звонили после того, как взяли телефон Павла у бразильского полузащитника "Ворсклы" Луизау.

- О чем вы подумали, когда ваш воспитанник вышел на замену перед серией послематчевых пенальти?

- (Улыбается). Никогда за десять лет работы с этим возрастом я так не нервничал, как вчера. Стоит отдать должное неожиданному и сильному ходу Юрия Максимова. Это даже не обсуждается - настоящий мужской ход. Думаю, ни один бы тренер на такое не решился. Но он рискнул - и этот риск себя полностью оправдал. Максимов видел возможности юного вратаря на тренировках, поэтому знал, на что шел.

- В детском футболе вратарские навыки Исенко сразу проявились?

Он пришел к нам и сказал: "Я буду нападающим". И стоит отметить: он был игрок есть такое выражение в футбольной среде. Паша был по-футбольному хитрый, хорошо понимал игру. Но несмотря на свою игровую остроту, скорости ему не хватало. Зато он был долговязый - впрочем, как и его родители. Учитывая, что у него была хорошая почва для роста, я постепенно убедил его попробовать себя во вратарском амплуа. Он сначала не хотел, но потом, потренировавшись пару недель, втянулся - и все стало нормально. Месяца за два Исенко заметно прибавил во вратарском умении. Став в "рамку" в девятилетнем возрасте, он стал прогрессировать семимильными шагами. Да и в "Ворсклу" он рано попал - в 14-15 лет уже привлекался в U-19, и с первой командой на сборы ездил.

- По части отражения пенальти Павел в подростковом возрасте тоже был хорош?

- Да, было такое. Как-то на представительном международном турнире в Словакии мы играли в матче за третье место, и в нем не обошлось без серии пенальти. В решающий момент, когда в случае пропущенного мяча мы проиграли бы, Паша мяч "вытащил". Далее последовал наш удар, который оказался удачным, а очередной, заключительный, одиннадцатиметровый Исенко также парировал. Бывало, что и в играх он пенальти "ловил".

- Примененное им во время первого же удара "заманивание" бьющего - его давняя "фишка"?

- Я даже сам не знаю, что это было. Даже комментатор запнулся, не зная, что говорить, когда Павел стал в ворота, сместившись от центра ближе к стойке (смеется). Хотя он однажды так пенальти уже "ловил", "заманив" бившего. Это было в двусторонке, когда играли дубль и первая команда. Исенко в той встрече защищал ворота главной "Ворсклы" и сумел "потащить" удар.

- Попав во взраслый коллектив, ваш воспитанник не стушуется?

- Не думаю, ведь у него крепкая психика. Он спокойный, никогда не нервничал. Знаете, в этом Паша чем-то похож на Андрея Пятова. Тот может "привезти" гол на первой минуте, а дальше играет так, как ни в чем не бывало. Вот и Исенко в детском возрасте был таким же: если и ошибался, то даже не реагировал на это - спокойно играл дальше, как будто ничего и не произошло.

- Одно дело - серия пенальти, а совсем другое - целый матч. Как считаете, Павел Исенко к этому готов?

Как я уже говорил: сегодняшний денечек ему еще надо пережить, а завтра начинать работать и работать. А работы у парня еще очень много. Хотя приятно, что задатки хорошего голкипера у него уже видны. Исенко недавно играл в контрольном матче за дубль "Ворсклы" против сильного перволигового "Ингульца" с Шустом и Бартуловичем в составе. Так вот, отыграл он в нем довольно неплохо. Да, допустил мелкую ошибку в передаче, когда партнер по команде вернул ему мяч, а Паша, желая сыграть похитрее, позволил сопернику его перехватить. Оплошность эта детская, незначительная. Зато в игре на выходах и на линии Исенко действовал достаточно уверенно и надежно, "вытащив" три-четыре "мертвых" мяча.

- Получается, что после вчерашнего матча Юрий Максимов о вратарской позиции может уже не волноваться.

- Пока рано об этом говорить. Да, вчерашний матч в Мариуполе удачно сложился для Паши, но повторюсь: надо еще много работать. Исенко к основе нужно подводить плавно, а не резко. Иначе можно наломать дров. Впрочем, тренеры в "Ворскле" опытные - Максимов и Долганский в этом вопросе разберутся.

- Как вы считаете, на финальный поединок Кубка Украины с киевским "Динамо" главный тренер "Ворсклы" включит Павла в число восемнадцати?

- Не знаю. Но мне кажется, что да. И не столько в расчете на очередную серию послематчевых пенальти, сколько в виде поощрения. Чтобы парень мог прочувствовать атмосферу финала. Даже если всю игру он просидит на лавке и на поле так и не выйдет, это тоже хороший опыт. Ведь находится внутри этого "котла" для юного футболиста также дорогого стоит.