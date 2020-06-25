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Максимов: Финал с Динамо - это будет очень интересное противостояние

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Наставник Ворсклы рассказал о матче с Мариуполем и поделился ожиданиями от финала

Максимов: Финал с Динамо - это будет очень интересное противостояние
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итог кубового противостояния с "Мариуполем" (1:1, 3:2 пен.) и поделился ожиданиями от финала с "Динамо".

- В начале июня нам уже пришлось встречаться с "Мариуполем" в календарном матче чемпионата. Тогда все закончилось вничью, и было ощущение, что и кубковый поединок также пройдет на встречных курсах и каждому из соперников труда склонить чашу весов на свою сторону. Вот почему при подготовке к матчу с азовцами мы настойчиво тренировали пенальти, ведь все могло решиться в так называемой футбольной лотерее.

- Из-за дисквалификации вам пришлось следить за действиями своих подопечных с трибуны...

- Нет претензий к подопечным, которые четко выполнили установку. Обидно только, что не вырвали победу в основное время, ведь во втором тайме уже мы диктовали условия.

- Что подсказало вам доверить место в воротах в послематчевой серии пенальти юному дебютанту Павлу Исенко, который стал настоящим героем, парировав три удара?

- Я уже говорил, что мы в последнее время тщательно шлифовали пенальти. Я обратил внимание на то, как уверенно Павел выигрывал свои дуэли. Поэтому перед поединком сказал ему, что если 120 минут не определят победителя, то он выходит на замену и отражает два удара. Как видите, я почти угадал... Хотя, повторюсь, хорошо себя проявила вся команда.

- Вам приходилось становиться обладателем Кубка Украины и Кубка Германии в роли футболиста и Кубка Азербайджана - в качестве тренера. В июле в финале "Ворсклу" ждет именитое киевское "Динамо", которое будет считаться фаворитом.

- Знаете, у кубкового турнира свои законы. Вот и два года назад, когда возглавляемая мной "Кешля" выясняла отношения в финале Кубка Азербайджана с "Габалой", выше расценивались шансы подопечных украинского специалиста Романа Григорчука, но трофей достался именно моим ребятам. В конце концов, и в 2009 году, когда "Ворскла" играла в финале с "Шахтером", большинство отдавало предпочтение горнякам, однако кубок уехал в Полтаву. Чувствую, что 8 июля также будет очень интересное противостояние.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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