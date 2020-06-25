Худжамов: Сейчас на Исенко в 16 лет свалится слава. Очень трудно будет с этим справиться

Экс-голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов высказал свое мнение рассказал о 16-летнем вратаре "Ворсклы" Павле Исенко, который выиграл серию пенальти в кубковом матче с "Мариуполем".

"Это настолько круто, как некий сюжет фильма. Секрет Исенко в том, что он уверен в себе. Это разглядел в нем тренерский штаб. Это событие не только в его жизни, но и украинского масштаба. Частично мирового – тоже. Я такого не помню.

Первый отраженный удар – благодаря нестандартным действиям. Он стал в один угол и прыгнул в другой. Кулаков не поднял глаза и не увидел этого. Он выбрал угол, в который будет бить, и бил – ничего не менял. А надо было взглянуть на вратаря и понять, что он пытается делать.

Где-то он прочитал удар по центру Игнатенко. Видно, был план остаться на один удар на месте. Не в каждой серии пенальти бьют по центру. Разбегаются, не знают, куда бить и бьют по центру. По Корниенко он сам говорил, что знал, куда он будет бить.

Я давно о нем слышал, тренером в U-19 у него был Александр Чижов. Он сразу мне сказал, что это очень сильный чувак. Здоровый, высокий, длинные руки, будет сильный вратарь. Мы поговорили, и я решил взять его в свою компанию на молодежный контракт, сотрудничаем.

Сейчас на него свалится слава в 16 лет. Очень трудно будет с этим справиться. Да, он это заслужил вчерашней игрой. Будем надеяться, что это не сделает из него звезду, которая не зажглась. Думаю, что ему этого не дадут сделать.

Надо понимать, что это одна серия пенальти. В таком возрасте очень тяжело, когда ты дебютируешь и начинаешь именно так. Когда твоя слава гремит. Трудно не поймать звездную болезнь. Ему будет трудно, но у него есть данные, чтобы стать классным вратарем. Для этого не надо останавливаться и работать дальше", – сказал Худжамов.