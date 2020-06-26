Камбэк года: Максимов помог не только Ворскле, но и всей УПЛ

В каждом чемпионате есть своя мифология - с собственными героями, антигероями и легендами; часто местечковыми и малоизвестными в других странах, однако важными в этом конкретном месте.

Вот и позавчера, смотря как 16-летний юноша выходит на замену под серию пенальти в полуфинале Кубка, а затем берет три удара с точки, не покидало ощущение, что мы смотрим на рождение еще одного мифа, без которого невозможно будет представить украинский футбол.

Павел Исенко сделал все гениально - и уже сейчас понятно, что у парня большое будущее. Медные трубы, правда, у него еще впереди, однако на его стороне талант, а это уже немало.

Впрочем, в этот вечер в Мариуполе героев было больше, чем один - Юрий Максимов не побоялся доверить судьбу всего сезона подростку, и сорвал куш. Это не было спонтанное решение. Как сказал потом его помощник, Максимов готовил Исенко целых две недели, а предшествовал всему своеобразный конкурс между тремя вратарями "Ворсклы". Каждому пробили по 55 пенальти - и школьник справился с задачей лучше всех.

Уже по этому эпизоду видно, что "Ворскла" с Максимовым не отбывает очередь - команда тщательно готовится к матчам, а тренер не заглядывает в паспорт и легко доверяет молодежи даже в самые критические моменты сезона. В принципе, это не удивительно - у Максимова и раньше была такая фишка. Удивляет другое - целых 7 лет наставник не был востребован в украинском чемпионате. Кого здесь только не было - одни только "Карпаты" уже нанимали португальцев, испанцев, аргентинцев. А Максимов, который почти всегда дает результат, оставался без работы.

***

Серьезно, взгляните на его биографию - и удивитесь. В 2008-09 годах работал с "Оболонью" - вывел ее в премьер-лигу, а первый круг сезона-2009/10 закончил на 8-м месте. При этом возможности у "Пивоваров" были крайне ограничены, команда играла без скамейки, в основе регулярно выходила молодежь. Среди прочих там были Денис Бойко и Николай Морозюк - оба впервые заиграли в УПЛ именно у Максимова.

"Кривбасс" бывший хав "Динамо" подобрал в январе 2010-го, когда тот шел в таблице последним. В результате удалось спасти команду от вылета, а уже осенью 2011-го криворожане выдали чуть ли не лучший отрезок с конца 90-х, сенсационно зайдя в зону еврокубков.

Именно в той команде впервые серьезно заявил о себе Джаба Канкава; там же раскачался до уровня "Днепра" Валерий Федорчук; Майкл Бабатунде дорос до нигерийской сборной; Уча Лобжанидзе и Ринар Валеев показывали лучший футбол в карьере.

Что было дальше - трудно сказать. Весной 2012-го "Кривбасс" внезапно перестал бегать и проигрывал всем подряд. Когда у соперников не получалось забить гол - помогал Лисицкий. На Максимова после матчей было тяжело смотреть: "Понимаете, отправил в дубль трех человек. Обидно, переживаешь, упрашиваешь, а потом человек приходит, насрал на голову, как говорится, и пошел".

Слухов вокруг тех поражений ходило немало, и иногда казалось, что никакого расследования не надо - команда просто стояла и все. Максимов терпел-терпел, а за несколько туров до конца не выдержал и ушел. Слишком уж много всего накопилось - и идиотские пропущенные голы, и конфликт с президентом клуба, и просто отсутствие хоть каких-то понятных задач у "Кривбасса". Клуб жил строго по инерции, никому не нужный, что и выльется в его ликвидацию через неполный год.

Максимов тем временем перебрался в донецкий "Металлург" - и это была, пожалуй, единственная его работа, где результаты были скромнее возможностей. Да, в чемпионате он не провалился и вывел команду в ЛЕ. Но то, что было потом - это позор. Вылет от албанского "Кукеси" - еще один миф украинского футбола; где-то на уровне с фиаско "Динамо" от "Туна", а "Днепра" - от "Беллинцоны". Как результат - отставка, и Максимов уехал за границу.

Сначала с первого места вернул "Мордовию" в РФПЛ, не имея каких крутых кадров под рукой - только звезд местного пошиба. Но уже через несколько дней после триумфа был уволен - на улице стояло лето 2014-го, и держать украинского тренера в России стало идеологически неправильно.

Затем был "Тараз" - аутсайдер чемпионата Казахстана, где Максимову не удалось реанимировать ни Александра Алиева (не помогло даже рукоприкладство), ни команду в целом. А еще потом - азербайджанская "Кешля", которую украинский тренер принял в зоне вылета, однако поднял к середине таблицы, а главное - выиграл с абсолютным аутсайдером сезона национальный Кубок. К слову, в финале Максимов и его ноунеймы минимально победили "Габалу" Григорчука, Безотосного и младшего Вернидуба.

***

Казалось бы, уже тогда директора украинских клубов должны были обратить внимание на тренера, которые лепит конфету с далеко не самого подходящего для этого материала. Но нет, ждать пришлось еще больше года.

В результате "Ворскла" пригласила Максимова, когда опустилась на последнее место в УПЛ как по очкам, так и по уровню игры. У Виталия Косовского ничего не получилось, плюс менеджмент откровенно подкачал, подписав группу странноватых легионеров. На выходе получили авгиевы конюшни, которые просто необходимо было вычистить в сжатые сроки. И Максимов таки вычистил.

Не теряя времени, он разорвал контракты со слабыми или немотивированными игроками; с нуля слепил быструю, маневренную атаку с Влада Кулача и Руслана Степанюка; усилил опорную зону, подписав надежного хорватского середняка Пуцлина. Обновленная "Ворскла" после нового года набрала такой ход, что уверенно и по делу обыграла "Шахтер". Забить удалось один мяч, однако стопроцентных шансов было 3-4. Даже "Динамо" столько не имеет в матчах против "Горняков".

Собственно, само "Динамо" обыграло Полтаву лишь благодаря чудо-голу Буяльского и настойчивости Вербича в компенсированное время. В целом же игра была равной, и "Ворскла" не отбивалась, а уверенно играла на своих сильных сторонах.

Более того, новый тренер "Ворсклы" реально добавил УПЛ драйва. Во-первых, он небанальный на пресс-конференциях, и может рассказать то, что мы по эту сторону экрана обычно просто не видим. Например, так однажды было с Кане.

"Вышел Ибрахим, он должен был действовать под Васиным, а Денис, соответственно, выдвинуться вперед. Ибрахим вышел на поле в чешках ... Я вообще не понимаю, как такое может быть. На таком газоне надо, чтобы на бутсах было шесть шипов. Он вышел даже не в "копах". Я вообще не понимаю, как такое возможно с игроком, который получает зарплату. Словом, в конце Ибрахима пришлось менять, ведь хотели сохранить счет и победить", - Максимов не соврал про "усталость" или "тактику", а сказал, как все было на самом деле.

То же касается еще одного легионера, которого сейчас уже в команде нет. Суть претензий к нему Максимов изложил прямо в лоб: "Вот возьмем, к примеру, Тодора Петровича. Он в Днепре пробежал во время матча более 12-ти км. Но все это в одном темпе - без рывков и ускорений".

Во-вторых, Максимов может на ровном месте организовать шоу. Эпизод с отмененным пенальти в матче с "Днепром-1" - яркий пример. Тренер так долго и громко возмущался, что в конечном итоге был удален, но после этого арбитр таки посмотрел повтор и отменил свое решение. Заведенная таким образом команда спохватилась и забила два симпатичных мяча.

Теперь вот Исенко - и снова Максимов в центре внимания. Он сделал то, на что не решились бы 99% тренеров - и вытащил счастливый билет. Хотя еще полгода назад "Ворскле" светило только понижение в классе.

***

Честно говоря, не знаем, что дальше будет с полтавским клубом - все эти уголовные дела против Константина Жеваго, объявления его в розыск оптимизма явно не добавляют.

Но также правда и то, что с приходом Юрия Максимова "Ворскла" вызывает гораздо более положительные эмоции, чем это было до него. Если раньше полтавский футбол напоминал болото, то теперь в нем появилась жизнь, новые крутые истории, многообещающие таланты. Исенко - верхушка айсберга. Есть еще очень перспективные Кане и Луизао - представители того вымирающего вида легионеров в середняках УПЛ, за которых не стыдно. Да и сильную форму Степанюка грех не отметить.

Без Максимова все это было бы невозможно представить. И то, что тренер продлил контракт еще на год - отличная новость для всех. Как ни крути, а Премьер-лига без Полтавы была бы не та.

Да и без Максимова, откровенно говоря, тоже.