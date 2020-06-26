Официально: Финал Кубка Украины перенесен в Харьков

Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины нынешнего сезона.

Причина переноса матча из Львова - сложная эпидемиологическая ситуация в регионе. По данным Министерства здравоохранения Украины, на данный момент Львовская область опередила другие регионы страны по количеству зараженных COVID-19.

Как и предполагалось ранее, матч, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", состоится 8 июля.

Напомним, изначально проведения финала было запланировано в Тернополе, однако впоследствии финальный поединок был перенесен во Львов.