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Официально: Финал Кубка Украины перенесен в Харьков

Кубок Украины
(3 голосов)

Поединок снова перенесен

Официально: Финал Кубка Украины перенесен в Харьков
Новина українською

Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины нынешнего сезона.

Причина переноса матча из Львова - сложная эпидемиологическая ситуация в регионе. По данным Министерства здравоохранения Украины, на данный момент Львовская область опередила другие регионы страны по количеству зараженных COVID-19.

Как и предполагалось ранее, матч, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", состоится 8 июля.

Напомним, изначально проведения финала было запланировано в Тернополе, однако впоследствии финальный поединок был перенесен во Львов.

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В статье: Ворскла (Полтава) ОСК "Металлист" Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.06.2020 в 17:40
#суркісвсьокупіл
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