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Официально: Финал Кубка Украины перенесен в Харьков
Поединок снова перенесен
Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины нынешнего сезона.
Причина переноса матча из Львова - сложная эпидемиологическая ситуация в регионе. По данным Министерства здравоохранения Украины, на данный момент Львовская область опередила другие регионы страны по количеству зараженных COVID-19.
Как и предполагалось ранее, матч, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", состоится 8 июля.
Напомним, изначально проведения финала было запланировано в Тернополе, однако впоследствии финальный поединок был перенесен во Львов.