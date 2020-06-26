16-летний кипер Ворсклы: Было предложение перейти в Шахтер, но я отказался

24 июня "Ворскла" обыграла "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2), и пробилась в финал Кубка Украины. При этом, 3 удара азовцев потянул 16-летний голкипер Павел Исенко.

О том, как он попал в футбол и собственно о самом поединке и рассказал герой матча.

Долго ходил на футбол и мне понравилось, поэтому решил продолжить. Играл только в "Ворскле". Было предложение перейти в "Шахтер", но я отказался, потому что здесь больше перспектив, дом и семья.

Перед игрой мотивация была безумная и верили только в победу. К матчу готовился. В день я трачу 4 часа на тренировку. До серии пенальти на воротах стоял другой вратарь - Дмитрий Резник, вместо которого тренер заменил меня. Тренер готовил меня, верил, говорил, что дает мне шанс.

В игре ничего сложного не было, но ребята устали. Затем перехватили инициативу во втором тайме и все удалось. После дебюта ничего особенно не изменилось. Я продолжу играть на воротах. Главное для вратаря - это заставить игрока ударить туда, куда ты хочешь, но не валять дурака на тренировках. Пока спортивных и карьерных планов у меня нет", - рассказал Исенко.