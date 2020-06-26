Павлов: Динамо – это же не Шахтер. В финале у Ворсклы будут шансы

Бывший главный тренер "Ворсклы" и "Мариуполя" Николай Павлов прокомментировал выход полтавского клуба в финал Кубка Украины, рассказал о тренерском таланте наставника "Ворсклы" Юрия Максимова, а также оценил игру 16-летнего героя полуфинала Павла Исенко, отразившего три пенальти в послематчевой серии.

"Я не удивился выходу "Ворсклы" в финал, потому что в ней работает мой воспитанник Юра Максимов. Я знаю все, что происходит в этой команде, и не удивлен, что они победили. Но, честно говоря, у меня было такое предчувствие, что "Мариуполь" все-таки пройдет, потому что он играл дома. Такой шанс бывает раз в жизни, раз за всю историю. И он его упустил. Этим немножко расстроен. Но рад за "Ворсклу".

Последней моей командой был "Ильичевец", в котором я закончил свою тренерскую карьеру. Там еще кто-то остался. А в "Ворскле" Пердута, Чеснаков и в тренерском штабе Долганский. Это ребята, которые работали со мной. А в "Мариуполе" немного побольше людей.

Я, не знаю с чем были связаны замены в "Мариуполе" Мишнева, Яворского и Чурко – футболистов, которые много лет играют в команде. Я бы заставил их на костылях эти десять минут доиграть. Но их заменили, не знаю по какой причине. Эти ребята больше всего заслуживают попасть в финал, они столько лет они этой команде отдают. Но если у них травмы, то я тогда на стороне тренера. Если нет, тогда я признаю ошибку Бабича.

Что касается героя серии послематчевых пенальти, 16-летнего вратаря "Ворсклы" Павла Исенко, то в этом и состоит чутье тренера. Умение рисковать, брать на себя ответственность, что в полной мере проявил Юра Максимов. Павел Исенко напомнил, как в мою бытность, когда я работал в "Днепре", у меня играл Сережа Перхун.

Но одно дело, когда вратаря выпускают на одиннадцатиметровые и другое дело в этом возрасте выйти в стартовом составе. Вот, когда он выйдет в стартовом составе, я посмотрю и скажу мнение о нем, как о вратаре. Пенальти – это дело случая, это лотерея. Но он молодец, обыграл бьющих.

То, что Максимов пришел после Косовского и дал такой результат дал, это говорит о том, что с тренером в Полтаве явно угадали. И Юра Максимов за столь непродолжительное время доказал, что он с этой задачей справляется намного лучше, чем его предшественник, как бы неприятно мне об этом не говорилось. В одном случае после тренера – провал, в другом случае – подъем. Значит, Максимов точно заслужил хорошие оценки. Я знаю, что он и в коллективе с ребятами нашел общий язык.

Думаю, в финале у "Ворсклы" шансы будут. "Динамо" – это же не "Шахтер", который полтавчане уже обыгрывали в финале Кубка 11 лет назад", – отметил Павлов.