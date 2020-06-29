Исенко: Особо не придаю популярности значения. Буду пахать

На прошлой неделе "Ворскла" пробилась в финал Кубка Украины, оставив за бортом турнира "Мариуполь". Главным героем матча стал 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко, который потянул три послематчевых пенальти. В комментарии ТК "Футбол" Павел в который раз прокомментировал свою игру.

"Мы все герои, я этому особо не придаю значения. Тренируюсь дальше. Буду пахать.

По приезду в Полтаву меня встречала мама. Она даже голос сорвала у телевизора. Не знала, что меня будут выпускать, была очень рада.

Мой отец сказал мне, что для этого и отдавал меня на футбол. Сам он занимался только аматорским футболом, а я пошёл по стопам папы.

Популярность? Я особо не придаю этому значения. У меня хорошие тренеры, они не дадут мне расслабиться", – сказал Исенко.