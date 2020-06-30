Кубок Украины
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Леоненко: В финале Кубка Ворскле не нужно тянуть до серии пенальти
Эксперт посоветовал полтавчанам тактику на игру против Динамо
Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил шансы "Ворсклы" в финальном матче Кубка Украины с подопечными Михайличенко.
"В финале "Ворскле" нужно забить больше, чем "Динамо". Дотягивать до серии пенальти не стоит. Надо играть так, как и с "Мариуполем", контролировать мяч", – сказал Леоненко.
Напомним, что финал Кубка Украины нынешнего сезона состоится 8 июля в Харькове.
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Источник:ТК Футбол
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