Леоненко: В финале Кубка Ворскле не нужно тянуть до серии пенальти

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил шансы "Ворсклы" в финальном матче Кубка Украины с подопечными Михайличенко.

"В финале "Ворскле" нужно забить больше, чем "Динамо". Дотягивать до серии пенальти не стоит. Надо играть так, как и с "Мариуполем", контролировать мяч", – сказал Леоненко.

Напомним, что финал Кубка Украины нынешнего сезона состоится 8 июля в Харькове.