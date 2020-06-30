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Леоненко: В финале Кубка Ворскле не нужно тянуть до серии пенальти

Кубок Украины
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Эксперт посоветовал полтавчанам тактику на игру против Динамо

Леоненко: В финале Кубка Ворскле не нужно тянуть до серии пенальти
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Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко оценил шансы "Ворсклы" в финальном матче Кубка Украины с подопечными Михайличенко.

"В финале "Ворскле" нужно забить больше, чем "Динамо". Дотягивать до серии пенальти не стоит. Надо играть так, как и с "Мариуполем", контролировать мяч", – сказал Леоненко.

Напомним, что финал Кубка Украины нынешнего сезона состоится 8 июля в Харькове.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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