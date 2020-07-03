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В Харькове запретили мероприятия с участием более 10 человек. 8 июля город должен принять финал Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Нас ждет очередной перенос матча?

В Харькове запретили мероприятия с участием более 10 человек. 8 июля город должен принять финал Кубка Украины
Новина українською

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Харькове ужесточили ограничительные карантинные меры.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла несколько решений, среди которых и запрет на проведение мероприятий с участием более 10 человек.

Напомним, что именно в Харькове 8 июля должен состоятся финал Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой".

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Место проведения финального матча переносили уже дважды. Из-за эпидемиологической ситуации поединок сначала был перенесен из Тернополя во Львов, а затем из Львова – в Харьков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) коронавирус
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