Динамо - Ворскла: когда и где смотреть онлайн финал Кубка Украины

Впервые с 2016 года трофей получит нового хозяина. Четыре последних раза Кубок Украины выигрывал "Шахтёр". В текущем розыгрыше дончане сошли с дистанции ещё в 1/8 финала, а до решающего поединка добрались киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

Когда и где состоится финал Кубка Украины 2020?

Поединок несколько раз менял арену. Ожидалось, что встреча пройдёт в Тернополе на Городском стадионе, однако из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации игру перенесли во Львов. Затем по той же причине и "Арена Львов" не смогла стать хозяином матча. Новым местом проведения поединка стал ОСК "Металлист" в Харькове.

Матч запланирован на среду, 8 июля, на 21:30 по киевскому времени.

Будут ли болельщиков пускать на стадион?

Нет. В условиях продолжающегося карантина встреча пройдёт без зрителей. "Динамо" пыталось убедить организаторов и МОЗ Украины открыть хотя бы несколько секторов, однако те на поблажки не пошли.

Где можно будет увидеть матч?

Один из самых удобных способов отслеживать ход матча - текстовая трансляция на UA-Футбол здесь. Вместе с ней вы не пропустите ни одного события на поле. Также до и после матча Youtube-канал UA-Футбол проведёт стрим, в котором эксперты поделятся своими мыслями об игре.

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Поединок покажут сразу два украинских телеканала. В бесплатном доступе будет транслировать UA:Перший. Уже известно, что встречу на общественном канале прокомментируют Владислав Шалота и Вадим Шевякин. Также по подписке можно будет увидеть матч на канале "Футбол1".

Легально в интернете матч можно увидеть на различных онлайн-сервисах: бесплатно - на официальном сайте UA:Перший, по подписке - на oll.tv, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и другие.