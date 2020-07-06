СМИ: Финал Кубка Украины не будет перенесен из Харькова

Финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой" по-прежнему планируют провести в Харькове 8 июля, сообщает Sport Arena.

Несмотря на то, что в городе ужесточили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и запретили мероприятия с участием более 10 человек, на данный момент вопрос переноса матча не обсуждается.

Зрители на стадион "Металлист" допущены не будут, хотя ранее с подобной просьбой к УАФ и МОЗ обратилось руководство "Динамо".

Также будут использованы стандартные для УПЛ протоколы МОЗ: на стадион будут допущены не более 230 человек с учетом прессы.

Место проведения финального матча переносили уже дважды. Из-за эпидемиологической ситуации поединок сначала был перенесен из Тернополя во Львов, а затем из Львова – в Харьков.