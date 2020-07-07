Кубок Украины
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Пиварич в финале Кубка Украины не сыграет из-за дисквалификации
Очередная проблема Алексея Михайличенко с оборонительной линией
Хорватский защитник "Динамо" Йосип Пиварич будет вынужден пропустить финал Кубка Украины против "Ворсклы".
Он пропустит эту встречу из-за дисквалификации, так как получил прямую красную карточку в недавнем матче 29-го тура УПЛ с Шахтером (2:3) и согласно Регламента УПЛ "не имеет права участвовать в официальных матчах до решения КДК УАФ и окончания срока отстранения".
Напомним, финал Кубка Украины состоится 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 21:45.
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Источник:УАФ
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