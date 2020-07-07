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Юрий Максимов звонил Рябоконю перед очной дуэлью в Кубке Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Говорил: "Иду на вы!"

Юрий Максимов звонил Рябоконю перед очной дуэлью в Кубке Украины
Новина українською

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о своих методах работы с футболистами и настрое на матчи.

Тренер убежден, что для футболиста игра должна быть любимой работой.

Человек должен приходить с настроением и делать ее. А не так, как... на каторгу (были и такие футболисты). Это любимая работа, за которую еще и деньги платят!

Зарплаты в "бело-зеленом" клубе разные. Например молодые игроки получают меньше 500 долларов.

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Есть такие футболисты, есть и еще меньшие зарплаты. Но ребятам по 17 лет. Что с них требовать?

Максимов вспомнил также один эпизод на тему амбиций "Ворсклы" накануне кубкового поединка с черниговской "Десной".

Однажды позвонил Рябоконю, сказал: "Едем обыгрывать, будем в финале". Он посмеялся...

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
Профутбол

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