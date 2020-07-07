Юрий Максимов звонил Рябоконю перед очной дуэлью в Кубке Украины

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о своих методах работы с футболистами и настрое на матчи.

Тренер убежден, что для футболиста игра должна быть любимой работой.

Человек должен приходить с настроением и делать ее. А не так, как... на каторгу (были и такие футболисты). Это любимая работа, за которую еще и деньги платят!

Зарплаты в "бело-зеленом" клубе разные. Например молодые игроки получают меньше 500 долларов.

Есть такие футболисты, есть и еще меньшие зарплаты. Но ребятам по 17 лет. Что с них требовать?

Максимов вспомнил также один эпизод на тему амбиций "Ворсклы" накануне кубкового поединка с черниговской "Десной".