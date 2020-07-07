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Сабо: Максимов на футболе злой, он захочет выиграть Кубок

Кубок Украины
(1 голосов)

Одну игру можно отыграть

Сабо: Максимов на футболе злой, он захочет выиграть Кубок
Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором киевляне сыграют с "Ворсклой".

"У Кубка свои законы, одну игру можно отыграть. Уверен, что "Ворскла" будет активно играть.

Я очень хорошо знаю Максимова. Он у меня играл и в клубе, и в сборной. Я знаю его характер. Он злой на футболе и он захочет выиграть", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 июня, и начнется в 21:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
07.07.2020 в 18:06
ГЫ:) Вводит общественность в оману. Ничего не пишет, что хорошо знает Суркисов, что те не дадут выиграть:). Если по игре не выййдет, то будут удаления, пенальти и прочая динамовская грязь.
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