Кубок Украины
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Сабо: Максимов на футболе злой, он захочет выиграть Кубок
Одну игру можно отыграть
Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором киевляне сыграют с "Ворсклой".
"У Кубка свои законы, одну игру можно отыграть. Уверен, что "Ворскла" будет активно играть.
Я очень хорошо знаю Максимова. Он у меня играл и в клубе, и в сборной. Я знаю его характер. Он злой на футболе и он захочет выиграть", - сказал Сабо.
Напомним, что поединок состоится завтра, 8 июня, и начнется в 21:30.
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Источник:ТК Футбол
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