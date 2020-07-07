Сабо: Максимов на футболе злой, он захочет выиграть Кубок

Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины, в котором киевляне сыграют с "Ворсклой".

"У Кубка свои законы, одну игру можно отыграть. Уверен, что "Ворскла" будет активно играть.

Я очень хорошо знаю Максимова. Он у меня играл и в клубе, и в сборной. Я знаю его характер. Он злой на футболе и он захочет выиграть", - сказал Сабо.

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 июня, и начнется в 21:30.