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Вербич: Ворскла все поставила на финал, но мы к этому готовы

Кубок Украины
(1 голосов)

Динамо намерено привезти Кубок в столицу

Вербич: Ворскла все поставила на финал, но мы к этому готовы
Новина українською

Хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины с "Ворсклой".

"Мы знаем, что одна игра всё решает. И "Ворскла" на нее всё поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев", - заявил Вербич.

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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lir1205 (Запорожье)
07.07.2020 в 18:11
смотрите поле не сотрите)
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