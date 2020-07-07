Кубок Украины
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Вербич: Ворскла все поставила на финал, но мы к этому готовы
Динамо намерено привезти Кубок в столицу
Хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины с "Ворсклой".
"Мы знаем, что одна игра всё решает. И "Ворскла" на нее всё поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев", - заявил Вербич.
Напомним, что поединок состоится завтра, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.
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Источник:ТК Футбол
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lir1205 (Запорожье)
07.07.2020 в 18:11
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