Вербич: Ворскла все поставила на финал, но мы к этому готовы

Хавбек киевского "Динамо" Беньямин Вербич в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины с "Ворсклой".

"Мы знаем, что одна игра всё решает. И "Ворскла" на нее всё поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев", - заявил Вербич.

Напомним, что поединок состоится завтра, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.