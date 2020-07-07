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Павлов: Ворскла и так вылезла из штанов. За поражение в финале ее никто не будет критиковать

Кубок Украины
(1 голосов)

Но одну игру можно сыграть всегда

Павлов: Ворскла и так вылезла из штанов. За поражение в финале ее никто не будет критиковать
Новина українською

Известный украинский специалист, экс-тренер "Ворсклы" Николай Павлов в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором полтавчане сыграют с "Динамо".

"Динамо" Киев всегда ставило и ставит перед собой большие задачи. Если остался шанс на Кубок - они должны его использовать.

Если Полтава не выиграет финал, то никто их не станет критиковать. Они и так вылезли из штанов, добившись такого результата. "Ворскла" едва не вылетела, Максимов сделал подвиг, подняв команду. В Полтаве уже не думают о вылете в этом году.

Результат Кубка Украины зависит от везения и стечения определенных обстоятельств. Одну игру можно сыграть всегда. Я думаю, в решающем матче они отдадут все силы", - уверен Николай Павлов.

Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Николай Павлов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
07.07.2020 в 19:34
Так в тому і справа, що Максимов уже так не першу команду тягне. Дохлий фінансово Кривбас у нього за еврокубки боровся, Антонов бісіклєтою їбашив у ворота Дніпра, Лобжанідзе донний бився до останнього і так далі і так далі і так далі. Якщо виграють Кубок - покриють борги по зарплаті і, може, навіть когось продадуть цього літа. Сподіваюся, так воно й буде.
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Spokoyno (Киев)
07.07.2020 в 19:28
От справжній коментар... Клас гравців різний, Ворскла і так вистрибнула у фінал, утім матч один і все може вирішити налаштування чи банальний рикошет.
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