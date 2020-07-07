Павлов: Ворскла и так вылезла из штанов. За поражение в финале ее никто не будет критиковать

Известный украинский специалист, экс-тренер "Ворсклы" Николай Павлов в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором полтавчане сыграют с "Динамо".

"Динамо" Киев всегда ставило и ставит перед собой большие задачи. Если остался шанс на Кубок - они должны его использовать.

Если Полтава не выиграет финал, то никто их не станет критиковать. Они и так вылезли из штанов, добившись такого результата. "Ворскла" едва не вылетела, Максимов сделал подвиг, подняв команду. В Полтаве уже не думают о вылете в этом году.

Результат Кубка Украины зависит от везения и стечения определенных обстоятельств. Одну игру можно сыграть всегда. Я думаю, в решающем матче они отдадут все силы", - уверен Николай Павлов.

Напомним, что поединок состоится в среду, 8 июня, на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.