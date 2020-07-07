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Маркевич: Я еще два года назад озвучивал проблемы Динамо, а меня называли маразматиком и поливали грязью

Кубок Украины
(3 голосов)

Мирон Богданович оценил шансы команд в финале Кубка Украины

Маркевич: Я еще два года назад озвучивал проблемы Динамо, а меня называли маразматиком и поливали грязью
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой", который состоится в среду 8 июля.

- Будет ли сюрпризом победа Ворсклы?

- Конечно, да. "Динамо" является фаворитом противостояния, но если "Ворскла" строго сыграет в защите, там есть кому бежать в контратаки, то шансы будут.

Думаю, что будет интересная игра. "Ворскла" сейчас на подъеме, "Динамо" же, мягко говоря, не показывает футбола. Ожидается, что уже сыграют Миколенко и Цыганков - это усилит "Динамо".

- "Ворскла" обыгрывала "Десну", которой киевляне недавно проиграли, на пути к финалу, "Динамо" переживает глубокий кризис, "Ворскла" получит премиальные 1 млн евро за победу и напрямую попадания в ЛЕ - стимулы колоссальные?

- Мотивация у полтавчан зашкаливает. Главное - не перегореть. Не нужно думать о деньгах - есть соперник, нужно просчитать его сильные стороны. Думать, чтобы команда была подготовлена ​​тактически правильно и вышла в правильном настроении на матч. Юрий Максимов является опытным тренером. Думаю, он все правильно сделает.

- В новом сезоне "Динамо" нужно начать все с нуля?

- Наверное, будет новый тренер в команде. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: "Там нет ни сзади, ни спереди". Большинство игроков не соответствует уровню киевского "Динамо". Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собраны на скорую руку.

Проблемы, которые сейчас у "Динамо" просматривались и раньше. Я озвучивал их и меня поливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику "Динамо". И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталась одно название.

- Устраивает ли Вас, как специалиста и болельщика, как применяется технология ВАР в Украине?

- Судьи на поле допускают ошибки. Более того, судьи за экраном по 5-10 минут смотрят и не могут определиться, был ли пенальти. Это все смешно выглядит. Так нельзя. Решения должны приниматься быстрее. Остановка должно быть не более двух-трех минут. Нужно повышать квалификацию арбитров.

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В статье: Ворскла (Полтава) Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Ramses-ua (Запорожье)
07.07.2020 в 22:42
Трезвая оценка,Маркевич респект.Только слепому и верующему в конспекты не видны проблемы во всем(руководстве,менеджменте,выборе тренера)в недавнем иминитом клубе
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+1
0
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K-Spirit (Киев)
07.07.2020 в 22:06
Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и "пердуном" в военном мундире. Здесь это слово обозначало "старикашку", который был настоящим "паршивым старикашкой", всегда лез на рожон и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто "старикашка" и отчасти "паршивый старикашка". Теперь у Маркевича новое звание - старый маразматик.
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+1
-2
vladislav (Харьков)
07.07.2020 в 22:05
Мирон Богданович как всегда прав. Респект !
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+3
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
07.07.2020 в 21:30
Сейчас, конкретно, за что вы получаете сумасшедшие деньги в УАФ?
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+4
-3
Володимирович (Кременчуг)
07.07.2020 в 21:28
Все вірно Ви казали!!! Але, але... там свята віра!
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+3
-2


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