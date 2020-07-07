Маркевич: Я еще два года назад озвучивал проблемы Динамо, а меня называли маразматиком и поливали грязью

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой", который состоится в среду 8 июля.

- Будет ли сюрпризом победа Ворсклы?

- Конечно, да. "Динамо" является фаворитом противостояния, но если "Ворскла" строго сыграет в защите, там есть кому бежать в контратаки, то шансы будут.

Думаю, что будет интересная игра. "Ворскла" сейчас на подъеме, "Динамо" же, мягко говоря, не показывает футбола. Ожидается, что уже сыграют Миколенко и Цыганков - это усилит "Динамо".

- "Ворскла" обыгрывала "Десну", которой киевляне недавно проиграли, на пути к финалу, "Динамо" переживает глубокий кризис, "Ворскла" получит премиальные 1 млн евро за победу и напрямую попадания в ЛЕ - стимулы колоссальные?

- Мотивация у полтавчан зашкаливает. Главное - не перегореть. Не нужно думать о деньгах - есть соперник, нужно просчитать его сильные стороны. Думать, чтобы команда была подготовлена ​​тактически правильно и вышла в правильном настроении на матч. Юрий Максимов является опытным тренером. Думаю, он все правильно сделает.

- В новом сезоне "Динамо" нужно начать все с нуля?

- Наверное, будет новый тренер в команде. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: "Там нет ни сзади, ни спереди". Большинство игроков не соответствует уровню киевского "Динамо". Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собраны на скорую руку.

Проблемы, которые сейчас у "Динамо" просматривались и раньше. Я озвучивал их и меня поливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику "Динамо". И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталась одно название.

- Устраивает ли Вас, как специалиста и болельщика, как применяется технология ВАР в Украине?

- Судьи на поле допускают ошибки. Более того, судьи за экраном по 5-10 минут смотрят и не могут определиться, был ли пенальти. Это все смешно выглядит. Так нельзя. Решения должны приниматься быстрее. Остановка должно быть не более двух-трех минут. Нужно повышать квалификацию арбитров.