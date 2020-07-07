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Морозов: Максимов, как бывший динамовец захочет доказать, что он не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе
Максимову действительно есть что доказывать
Экс-нападающий "Шахтера", а нынче эксперт канала "Футбол" Сергей Морозов высказал свое мнение о том, за счет чего "Ворскла" в финале Кубка Украины может обыграть "Динамо".
"Ворскла" несколько изменилась. Там есть очень упрямый и грамотный тренер Максимов. Я думаю, что он как бывший динамовец захочет доказать, что не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе. Поэтому финал будет весьма напряженный. Как мне представляется, фаворитом является "Динамо", – сказал Морозов.
Напомним, что поединок состоится в среду 8 июня на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.