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Морозов: Максимов, как бывший динамовец захочет доказать, что он не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе

Кубок Украины
(1 голосов)

Максимову действительно есть что доказывать

Морозов: Максимов, как бывший динамовец захочет доказать, что он не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе
Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера", а нынче эксперт канала "Футбол" Сергей Морозов высказал свое мнение о том, за счет чего "Ворскла" в финале Кубка Украины может обыграть "Динамо".

"Ворскла" несколько изменилась. Там есть очень упрямый и грамотный тренер Максимов. Я думаю, что он как бывший динамовец захочет доказать, что не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе. Поэтому финал будет весьма напряженный. Как мне представляется, фаворитом является "Динамо", – сказал Морозов.

Напомним, что поединок состоится в среду 8 июня на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 21:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Морозов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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