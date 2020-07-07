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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футбол Talk: до и после финала Кубка Украины обсуждаем игру на Youtube-канале UA-Футбол

Кубок Украины
(1 голосов)

Встречаемся в 21:00

Футбол Talk: до и после финала Кубка Украины обсуждаем игру на Youtube-канале UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает серию стримов, посвящённых главным матчам украинского футбола. В среду мы обсудим финальную игру Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой".

Наш Youtube-канал проведёт сразу два стрима: до матча - в 21:00 - Александр Рыженко вместе с приглашёнными экспертами расскажут о последних новостях из лагеря финалистов, а также сделают свой прогнозй на игру. Сразу после финального свистка мы обсудим главные события на поле, а также итоговый результат. В чате с видео вы уже можете задавать свои вопросы: самые интересные из них прозвучат в эфире.

Читайте такжеДинамо - Ворскла. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Стрим перед матчем

Стрим после матча

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) канал UA-Футбол
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