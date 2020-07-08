Только Ворскла, только победа! Фанаты провели бело-зеленых на финал Кубка Украины

Фанаты полтавской "Ворсклы" вчера встретили автобус с командой, который отправлялся в Харьков, и устроили файер-шоу.

Проводы мотивировали ворсклян на ответственный бой, который состоится сегодня, 8 июля, в 21:30 на ОСК "Металлист" в Харькове.

Игра пройдет без зрителей.