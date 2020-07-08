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Только Ворскла, только победа! Фанаты провели бело-зеленых на финал Кубка Украины

Кубок Украины
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Признаются, что после первой половины сезона о таком не могли мечтать

Только Ворскла, только победа! Фанаты провели бело-зеленых на финал Кубка Украины
Новина українською

Фанаты полтавской "Ворсклы" вчера встретили автобус с командой, который отправлялся в Харьков, и устроили файер-шоу.

Проводы мотивировали ворсклян на ответственный бой, который состоится сегодня, 8 июля, в 21:30 на ОСК "Металлист" в Харькове.

Игра пройдет без зрителей.

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В статье: Ворскла (Полтава) Болельщики Фанаты Кубок Украины ультрас
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Источник:
Ворскла
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