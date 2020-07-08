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Только Ворскла, только победа! Фанаты провели бело-зеленых на финал Кубка Украины
Признаются, что после первой половины сезона о таком не могли мечтать
Фанаты полтавской "Ворсклы" вчера встретили автобус с командой, который отправлялся в Харьков, и устроили файер-шоу.
Проводы мотивировали ворсклян на ответственный бой, который состоится сегодня, 8 июля, в 21:30 на ОСК "Металлист" в Харькове.
Игра пройдет без зрителей.
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Источник:Ворскла
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