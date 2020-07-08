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Динамо после измерения температуры провело тренировку на ОСК Металлист

Кубок Украины
(1 голосов)

Сегодня в 11 - прогулка Харьковом

Динамо после измерения температуры провело тренировку на ОСК Металлист
Новина українською

Вчера вечером накануне финального поединка Кубка Украины сезона 2019/2020 киевское "Динамо" провело предматчевую тренировку на ОСК "Металлист".

Игроков, тренерский штаб и персонал команды на стадионе встретили задействованы в проведении матча службы, среди которых - медработники, которые замеряли у каждого динамовца температуру. Сейчас это обязательная часть медпротокола.

Затем динамовцы опробовали газон ОСК "Металлист", где состоится финальный поединок за трофей. После карантинной паузы на "Металлисте" еще не проводились матчи команд Премьер-лиги, однако два домашних матча сыграл харьковский "Металлист-1925", последний из которых - в субботу, 4 июля. К слову, за этот матч поле получило наивысшую оценку - 5.

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Напомним, во вторник днем ​​«бело-синие» прилетели в Харьков чартерным рейсом из аэропорта "Киев" и заселились в престижный пятизвездочный отель Kharkiv Palace, расположенный в центре города возле знаменитого дома Госпрома - одного из символов Харькова, на крупнейшей в Европе площади свободы.

Сегодня утром в расписании команды значится прогулка по окрестностям отеля. Динамовцы планируют выйти на прогулку по городу о одиннадцатом утра. Напомним, матч «Динамо» - «Ворскла» начнется в 21:30 и пройдет без зрителей.

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В статье: Кубок Украины Динамо (Киев) стадион Металлист
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Источник:
Динамо

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Комментарии (1)
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_Вячеслав_ (Киев)
08.07.2020 в 09:12
Как вариант, если Динамо пролетит Ворскле, Михайличенко уйдет??? Не удивлюсь, если во втором тайме Киев заработает в свои ворота пеналь, а потом еще и контру. Вуаля и 0-2. Во втором отыграют, но пропустят. Сейчас Киев любит счет 2-3, но не в свою пользу
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