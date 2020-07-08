Иван Балан о финале Кубка: За Ворсклу будут болеть больше людей

Экс-тренер "Ворсклы" Иван Балан, который на протяжении многих лет помогал Николаю Павлову, вспомнил о победном матче в финале Кубка Украины против "Шахтера" в 2009-м, а также о шансах соперников в нынешнем финале. Напомним, в среду, 8 июля состоится решающий поединок Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

- За счет чего 11 лет назад удалось победить обладателя Кубка УЕФА "Шахтер", который считался фаворитом в финальном противостоянии с "Ворсклой"?

- У нас был хороший подбор футболистов, и по спортивным качествам сложился отличный коллектив. Но самое главное был настрой и характер, вера в то, что говорил тренер, и вера в себя. Ведь недаром говорят, для того чтобы добиться каких-то результатов, нужно победить прежде всего себя. У нас все это совпало и дало результат. "Шахтер" приехал, выиграв Кубок УЕФА, поэтому многие говорили, что они вышли на финал в расслабленном состоянии. Ничего подобного и близко не было. Они сражались, и мы бились. Многие говорили, что нам повезло, а я считаю - выиграли Кубок заслуженно. При Луческу никто не мог выйти на поле расслабленным, и у "Шахтера" всегда была одна цель – победа.

Мы с Николаем Павловым не накачивали ребят, но придумывали всякие мотивационные моменты. Например, просмотрели всей командой фильм "Спартак", как восставшие легионеры бились за свое достоинство и честь. Еще нашли песню: "Мы поднялись с коленей", которая настраивала ребят, мы ехали на игру слушая ее, а также пели ее после победного финала. От такой песни дрожь пробивает. Показывали интервью жен и детей, как они желали своим родным победы. И вот за счет таких удачных уловок мы достучались глубоко в души ребят, и это тоже привело команду к успеху.

- Что скажите о шансах "Динамо" и "Ворсклы" в предстоящем финале?

- В таких матчах и настроя никакого не надо. До того, как команды выйдут на поле и счет на табло 0:0, шансы абсолютно равны. А там уже его величество и случай, и везение вместе с другими факторами. Главное - выбрать правильную тактику и план игры. Каждый футболист знает, такое случается раз в жизни - выиграть Кубок. То, что они на сегодняшний день умеют, то и покажут. Не знаю, как на счет зрелищности, но будет очень напряженная игра, не сомневаюсь. Мне кажется за "Ворсклу" будут болеть больше людей, потому как всегда "младшего брата жальче, чем старшего" (смеется).

Если в чемпионате можно строить долгоиграющую стратегию, то у Кубка свои законы, которые иногда не поддаются никаким логическим решениям. На одну игру можно найти дополнительную мотивацию, и невероятные сверхчеловеческие силы! "Шахтер" в этом сезоне на три головы выше всех, но в Кубке проиграл "Динамо", которое нашло в себе силы настроиться именно на эту игру. Почему так - никто не сможет объяснить. Хотя в чемпионате проиграли "горнякам" все четыре поединка. В кубковых матчах часто бывает, что порядок бьет класс. Каждый футболист хочет поднять над головой Кубок и налить туда шампанское. Ведь если подумать, то за 29 лет независимого чемпионата только три клуба выигрывали чемпионство, и пять Кубок. Почему бы "Ворскле" не завоевать этот трофей во второй раз. Все предпосылки к этому есть. Буду всей душой болеть за мой родной клуб и желаю ему успеха!