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Известный распорядок дня Ворсклы накануне финала Кубка Украины

Кубок Украины
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На очереди - тренировка

Известный распорядок дня Ворсклы накануне финала Кубка Украины
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В 8:45 для полтавчан начался день в Харькове, куда команда прибыла еще вчера. В 09:00 - завтрак, а в 10:15 - выезд на тренировку, сообщает телеканал Футбол.

В 10:30 должна начаться тренировка, скорее всего, это будет легкая фитнес-разминка.

В 13:30 - обед, а в 17:00 - углеводный стол.

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На стадион ОСК "Металлист" команда Юрия Максимова отправится в 19:40.

Матч финала Кубка Украины "Ворскла" - "Динамо" начнется в 21:30. Из-за карантина игра пройдет без зрителей.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол News

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