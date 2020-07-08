Известный распорядок дня Ворсклы накануне финала Кубка Украины

В 8:45 для полтавчан начался день в Харькове, куда команда прибыла еще вчера. В 09:00 - завтрак, а в 10:15 - выезд на тренировку, сообщает телеканал Футбол.

В 10:30 должна начаться тренировка, скорее всего, это будет легкая фитнес-разминка.

В 13:30 - обед, а в 17:00 - углеводный стол.

На стадион ОСК "Металлист" команда Юрия Максимова отправится в 19:40.

Матч финала Кубка Украины "Ворскла" - "Динамо" начнется в 21:30. Из-за карантина игра пройдет без зрителей.