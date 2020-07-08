Роман Безус поделился впечатлениями от Ворсклы и Динамо

Атакующего хавбека национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Безуса на телеканале Футбол спросили о причинах кризиса в киевском "Динамо" и за кого он будет болеть в финале Кубка Украины.

За "Ворсклу" Роман выступал в 2009-2012 годах, а киевлян - в 2013-2015 годах.

Финал Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой"? Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды. Можно "съехать" и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший!

У "Динамо" играет мой друг Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для "Динамо", которое может догнать "Шахтер" за трофеями и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате. У "Ворсклы" же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала привлекательной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал - это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков - многое значит. Больше всего буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех.

Спросили Романа и о причинах кризиса "Динамо".