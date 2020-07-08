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Роман Безус поделился впечатлениями от Ворсклы и Динамо
Но в финале Кубка Украины болеть за одного игрока
Атакующего хавбека национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Безуса на телеканале Футбол спросили о причинах кризиса в киевском "Динамо" и за кого он будет болеть в финале Кубка Украины.
За "Ворсклу" Роман выступал в 2009-2012 годах, а киевлян - в 2013-2015 годах.
Финал Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой"? Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды. Можно "съехать" и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший!
У "Динамо" играет мой друг Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для "Динамо", которое может догнать "Шахтер" за трофеями и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате.
У "Ворсклы" же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала привлекательной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал - это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков - многое значит. Больше всего буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех.
Спросили Романа и о причинах кризиса "Динамо".
То, что я думаю, может быть некорректно. Думаю, если есть проблема, то причины во всем. Руководство может ставить тренера, тренер - создает команду, команда - подбирается под тренера или наоборот ...Виноваты все.
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