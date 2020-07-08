Посмотрим на 93-й или 95-й минуте. Езерский высказался по поводу финала Кубка Украины

Экс-игрок "Динамо" Владимир Езерский поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка между бело-синими и полтавской "Ворсклой" в рамках финала Кубка Украины (начнется в 21:30).

- Украшением любого финала, тем больше Кубка Украины, есть болельщики и та атмосфера, которая царит на стадионе. Жаль, что этого не будет, а две команды, которые встретятся в финале, заслужили своей игрой бороться за Кубок. Ожидаю яркого футбола. Фаворит в этой встрече - "Динамо", но и "Ворскла" уже показывала в осенних играх, они могут достойно играть с нашими грандами. Будет довольно интересно. Кубковые игры - непредсказуемые. Команды Первой и Второй Лиги могут получать положительные результаты.

- Не повлияет на зрелищность отсутствие болельщиков?

- Болельщики - стимул отдаваться на полную, играть еще лучше. Уверен, что и «Ворсклу» поддержать приехала бы большое количество фанов, и киевское «Динамо» всегда поддерживают. Конечно, без болельщиков будет не тот финал, но две команды будут стараться завоевать Кубок Украины.

- Удастся ли динамовцам переключиться с двух поражений подряд в чемпионате на матч с "Ворсклой"?

- Игроки киевского "Динамо" достаточно опытные. Кубок - возможность для динамовцев реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в чемпионате и получить один из трофеев.

Мы привыкли, что "бело-синие" борются за все звания, которые только можно представить, и перед командой ставятся максимальные задачи. В то же время "Ворскла" - амбициозная, молодые игроки вливаются в команду и они также захотят попасть в историю клуба.

- Восстановились после повреждений Виталий Миколенко, Денис Попов и Виктор Цыганков, также в Харьков отправился Никита Бурда, который не играл за первую команду "Динамо" с 22 сентября прошлого года. Ожидаете их появление в стартовом составе?

- Мне кажется, что Алексей Михайличенко дал возможность некоторым игрокам проявить себя, чтобы основные игроки подготовились к финалу Кубка. Хорошая конкуренция - всегда хорошо, есть кем заменить футболистов в случае повреждений.

- Кто выйдет победителем в этом противостоянии?

- Посмотрим на 93-й или 95-й минуте. "Динамо" - фаворит и более опытная команда с качественными игроками, но и "Ворскла" показала, что может достойно противостоять нашим лидерам в чемпионате Украины - тем интереснее будет смотреть.