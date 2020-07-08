Ворскла и Динамо определились с игровой формой и воротами на финал Кубка

На традиционном совещании накануне финала Кубка Украины по футболу было решено, что "Динамо" сыграет в финале в белом комплекте формы, а "Ворскла" - в зеленом.

Также сегодня утром состоялась предматчевая жеребьевка, в которой победу одержал представитель "Ворсклы".

Полтавчане решили, что начнут поединок на левой половине поля стадиона "Металлист". Итак, мяч с центра поля со старта разыграет "Динамо".

Напомним, что матч "Динамо" - "Ворскла" начнется в 21:30.