Воробей: Что-то мне подсказывает, что Динамо останется без трофея

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

"Что-то мне подсказывает, что "Динамо" останется без трофея. Если все сложить вместе, то у "Динамо" достаточно проблем. Последние два поражения от принципиальных соперников "Шахтера" и "Десны" не могут пройти незаметно. Психологически команда надломлена, опустилась на 3-е место.

Да, киевляне по мастерству опережают своего оппонента, все решится в одном матче, но и полтавчане не сидели сложа руки. Основа целенаправленно готовилась к будущему бою. Эмоциональный настрой с мотивацией будет выше у "Ворсклы", – сказал Воробей.

Напомним, что финальный матч состоится сегодня и начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.