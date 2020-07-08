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Воробей: Что-то мне подсказывает, что Динамо останется без трофея

Кубок Украины
(1 голосов)

Финал уже сегодня

Воробей: Что-то мне подсказывает, что Динамо останется без трофея
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

"Что-то мне подсказывает, что "Динамо" останется без трофея. Если все сложить вместе, то у "Динамо" достаточно проблем. Последние два поражения от принципиальных соперников "Шахтера" и "Десны" не могут пройти незаметно. Психологически команда надломлена, опустилась на 3-е место.

Да, киевляне по мастерству опережают своего оппонента, все решится в одном матче, но и полтавчане не сидели сложа руки. Основа целенаправленно готовилась к будущему бою. Эмоциональный настрой с мотивацией будет выше у "Ворсклы", – сказал Воробей.

Напомним, что финальный матч состоится сегодня и начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Воробей Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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MaksDnepr (Днепр)
08.07.2020 в 16:29
Скорее всего, все будет очень просто. Уверенная победа киевлян. Все эти обсуждения о том, что у Динамо сейчас проблемы, это для подогрева. Уровень игроков сыграет.
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