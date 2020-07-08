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Валяев: Динамо уже не то. В финале всякое может быть

Кубок Украины
(2 голосов)

Прогнозы на финал не всегда в пользу киевлян

Валяев: Динамо уже не то. В финале всякое может быть
Новина українською

Экс-игрок "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Сергей Валяев в эфире ТК "Футбол" рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

"Сейчас мы понимаем, что это уже не то "Динамо", которое было когда-то. С ним можно и нужно играть. Главное, что тренеры полтавчан должны донести своим футболистам, что им ни в коем случае нельзя бояться. Им по силам еще раз в Полтаву привезти Кубок.

Это особенные матчи, где на первые роли выходит характер и самоотдача. Это не чемпионат, на один матч всегда можно собраться, настроиться и проанализировать соперника. Всякое может быть", - сказал Валяев.

Напомним, что финальный матч состоится сегодня и начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Сергей Валяев Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
08.07.2020 в 18:26
Только ТК Футбол может брать интервью у такого быдлана. Он штраф заплатил или нет?
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anonimus (Київ)
08.07.2020 в 17:44
Чим ближче до фіналу, тим більше "вбросів"
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mykolazap (Запорожье)
08.07.2020 в 16:49
Динамо может уже и не то, а точнее все еще не то, а Ворскла прямо то.
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