Валяев: Динамо уже не то. В финале всякое может быть

Экс-игрок "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Сергей Валяев в эфире ТК "Футбол" рассказал о своих ожиданиях от финала Кубка Украины, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

"Сейчас мы понимаем, что это уже не то "Динамо", которое было когда-то. С ним можно и нужно играть. Главное, что тренеры полтавчан должны донести своим футболистам, что им ни в коем случае нельзя бояться. Им по силам еще раз в Полтаву привезти Кубок.

Это особенные матчи, где на первые роли выходит характер и самоотдача. Это не чемпионат, на один матч всегда можно собраться, настроиться и проанализировать соперника. Всякое может быть", - сказал Валяев.

Напомним, что финальный матч состоится сегодня и начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.