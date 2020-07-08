Шевчук: Динамо фаворит только на бумаге

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла".

- Вячеслав, каковы шансы "Динамо" и "Ворсклы" в финале Кубка Украины?

- Две команды прошли непростой путь к этой вершине. Трофей разыграют в одной игре, поэтому я бы назвал "Динамо" фаворитом только на бумаге. Внутренние проблемы не дают команде играть более качественно, уверенно. Для киевлян остаться без титулов в каком-то из внутренних турниров - это полный провал. Учитывая то, что с "Шахтером" сейчас нереально конкурировать, для динамовцев выигрыш Кубка Украины в какой-то степени компенсировал бы проигрыш в Премьер-лиге.

"Ворскла" же, в отличие от "Динамо", решила вопрос в чемпионате, поэтому полностью сосредоточилась на подготовке к Кубку Украины.

- Морально полтавчанам будет легче?

- Думаю, да. Молодые игроки "Динамо" под большим психологическим давлением, и они не справляются с этой проблемой. В чемпионате команда может занять еще четвертое место...

А что касается "Ворсклы", то, зная Юру Максимова, команда раскованной выйдет на игру. Если функционально полтавчане выдержат, то "бело-синим" придется очень трудно.

- "Ворскла" не будет прижиматься к своим воротам?

- Уверен, что нет. "Ворскла", предполагаю, будет высоко прессинговать. Точно так же, как когда они выиграли у "Шахтера" в чемпионате после зимнего перерыва.

- В 2009-м вы в составе "Шахтера" проиграли в финале Кубка Украины как раз "Ворскле".

- Да, я помню этот матч. Мы уступили 0:1 в Днепропетровске. За 10 дней до этого мы выиграли Кубок УЕФА, немного попраздновали. Это была наша вина, мы должны были сыграть более сконцентрировано. Но это ни в коей мере не умаляет заслуг "Ворсклы" в том матче. У них тогда была сильная команда во главе с классным тренером Николаем Павловым. У полтавчан была хорошая организация игры.

- Этот матч, в частности, говорит о том, что в таких встречах победить может любая команда?

- Конечно. Уверен, что в Харькове будет бой.