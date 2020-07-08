Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обсуждаем игру Динамо - Ворскла. LIVE
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UA-Футбол проводит стрим перед финалом Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла". Александр Рыженко вместе с экспертами - бывшим футболистом "Ворсклы" Иваном Кривошеенко, а также главным редактором UA-Футбол Сергеем Швецом - обсудят последние новости из лагеря обеих команд, а также поделятся своими прогнозами на игру. Начало трансляции в 21:00.
Пишите свои вопросы в чате трансляции. Самые интересные из них прозвучат в эфире.
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Комментарии (1)
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beawfubfomiere
08.07.2020 в 21:54
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khatskevich_bog (Киев)
08.07.2020 в 21:11
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