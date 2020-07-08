Обсуждаем игру Динамо - Ворскла. LIVE

UA-Футбол проводит стрим перед финалом Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла". Александр Рыженко вместе с экспертами - бывшим футболистом "Ворсклы" Иваном Кривошеенко, а также главным редактором UA-Футбол Сергеем Швецом - обсудят последние новости из лагеря обеих команд, а также поделятся своими прогнозами на игру. Начало трансляции в 21:00.

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