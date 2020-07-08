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Динамо - Ворскла: Цитаишвили и Сирота выйдут в старте

Кубок Украины
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Стартовые составы команд

Динамо - Ворскла: Цитаишвили и Сирота выйдут в старте
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Украины Динамо – Ворскла.

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, де Пена, Миколенко, Буяльский, Шабанов, Сирота, Кендзера.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуелунд.

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Альюне, Сапай, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук, Исенко.

Напомним, что финальный матч начнется в 21:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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