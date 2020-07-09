Первый трофей Михайличенко после возвращения. Динамо - Ворскла 1:1 / пен. 8:7

Алексей Михайличенко услышал в том числе экспертов UA-Футбол и выпустил в центре обороны не опорника Кадири, а молодого Сироту. Стоит также отметить, что в нападении появился не Русин, а номинальный хавбек Вербич. Юрий Максимов выпустил практически тот же состав, который несколько недель назад обыгрывал "Мариуполь" в полуфинале Кубка. Единственное изменение - Кане вытеснил из старта Ребенка.

"Ворскла" начала не очень уверенно, однако довольно быстро пришла в себя и в одной из первых атак забила. Полтавчане разыграли угловой справа, Кане выполнил подачу, Альюн пролетел мимо, а Степанюк затолкал мяч в сетку на дальней штанге.

Киев на это смог ответить только неплохим ударом головой Сироты под перекладину, с которым в эффектном прыжке справился Ризнык. Но намного солиднее выглядела "Ворскла". Чувствовалось, что команда Юрия Максимова не перегорела психологически и каждый футболист в зелёной форме играет на своём максимуме.

Постепенно "Ворскла" откатилась к своим воротам, отдав мяч "Динамо". И у киевлян сразу начали возникать моменты. Один только Вербич к перерыву мог оформлять хет-трик, но отличился только раз: Сидорчук подал, де Пена скинул, словенец на пятачке перед воротами принял и с разворота пробил. Даже более верным был шанс, когда Беньямин замыкал прострел с левого фланга, но пробил лишь во вратаря.

Во второй половине у Киева интенсивность ещё возросла. Как таковых голевых моментов было немного, но с каждой минутой давление на ворота "Ворсклы" возрастало.

Главная опасность начала исходить после выхода на замену Цыганкова. Виктор создал момент имени Ризныка, который после прострела Шепелева и рикошета от Альюна сэйвом ногой спас "зелёно-белых" от гола. А вскоре киевляне забили: Кендзёра прострелил - Вербич замкнул. Но арбитры VAR отменили результативный удар из-за активного офсайда у Шепелева.

Чем ближе было окончание основного времени, тем больше падал темп игры. Как минимум "Ворскла" играла уже больше на отбой, а "Динамо", похоже, не хватало функционально.

Овертайм соперники начали так, словно и не было перед этим полутора изматывающих часов. "Ворскла" на удивление вновь начала активнее, но свои возможности не использовала. Лучшая из них - сумбурная атака, когда Шехич не смог пробить частокол ног "динамовских" защитников уже в киевской штрафной. Киев отвечал общим давлением, хоть и без острых ударов.

"Ворскла" на последних минутах уже откровенно терпела. А "Динамо" никак не могло определиться: доигрывать в атаке или готовиться к серии пенальти. Последний игровой момент встречи произошёл с участием де Пены: Карлос замыкал дальнюю после подачи справа, но в створ не попал.

В серии пенальти никто не хотел уступать. Всё сломалось на Сапае, а затем и Баенко, который во второй подряд серии пенальти мажет. Ризнык первый раз спас, но дважды вытащить свою команду из пропасти не смог.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

Динамо - Ворскла 1:1 / пенальти 8:7

Голы: Беньямин Вербич 28 - Руслан Степанюк 11

Серия пенальти: Пуцлин - 0:1, Вербич - 1:1, Кане - 1:2, Цыганков - 2:2, Луизао - 2:3, Кендзёра - 3:3, Опанасенко - 3:4, де Пена - 4:4, Альюн - 4:5, Андриевский - 5:5, Чеснаков - 5:6, Сидорчук - 6:6, Пердута - 6:7, Шапаренко - 7:7, Сапай - 7:7 (вратарь), Миколенко - 7:7 (вратарь), Баенко - 7:7 (выше), Шабанов - 8:7.

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Александр Андриевский 117), Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 60), Карлос Де Пена, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 99), Артем Шабанов, Александр Сирота, Томаш Кендзёра

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Евгений Опанасенко 73), Александр Скляр (Эдин Шехич 95), Владислав Кулач (Луизао 76), Руслан Степанюк (Владимир Баенко 115), Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Александр Сирота 9, Артем Шабанов 80, Виталий Буяльский 89, Беньямин Вербич 113 - Александр Скляр 42, Игорь Пердута 105+1