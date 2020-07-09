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Первый трофей Михайличенко после возвращения. Динамо - Ворскла 1:1 / пен. 8:7

Кубок Украины
(5 голосов)

Всё решилось в серии пенальти

Первый трофей Михайличенко после возвращения. Динамо - Ворскла 1:1 / пен. 8:7
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Алексей Михайличенко услышал в том числе экспертов UA-Футбол и выпустил в центре обороны не опорника Кадири, а молодого Сироту. Стоит также отметить, что в нападении появился не Русин, а номинальный хавбек Вербич. Юрий Максимов выпустил практически тот же состав, который несколько недель назад обыгрывал "Мариуполь" в полуфинале Кубка. Единственное изменение - Кане вытеснил из старта Ребенка.

"Ворскла" начала не очень уверенно, однако довольно быстро пришла в себя и в одной из первых атак забила. Полтавчане разыграли угловой справа, Кане выполнил подачу, Альюн пролетел мимо, а Степанюк затолкал мяч в сетку на дальней штанге.

Киев на это смог ответить только неплохим ударом головой Сироты под перекладину, с которым в эффектном прыжке справился Ризнык. Но намного солиднее выглядела "Ворскла". Чувствовалось, что команда Юрия Максимова не перегорела психологически и каждый футболист в зелёной форме играет на своём максимуме.

Постепенно "Ворскла" откатилась к своим воротам, отдав мяч "Динамо". И у киевлян сразу начали возникать моменты. Один только Вербич к перерыву мог оформлять хет-трик, но отличился только раз: Сидорчук подал, де Пена скинул, словенец на пятачке перед воротами принял и с разворота пробил. Даже более верным был шанс, когда Беньямин замыкал прострел с левого фланга, но пробил лишь во вратаря.

Во второй половине у Киева интенсивность ещё возросла. Как таковых голевых моментов было немного, но с каждой минутой давление на ворота "Ворсклы" возрастало.

Главная опасность начала исходить после выхода на замену Цыганкова. Виктор создал момент имени Ризныка, который после прострела Шепелева и рикошета от Альюна сэйвом ногой спас "зелёно-белых" от гола. А вскоре киевляне забили: Кендзёра прострелил - Вербич замкнул. Но арбитры VAR отменили результативный удар из-за активного офсайда у Шепелева.

Чем ближе было окончание основного времени, тем больше падал темп игры. Как минимум "Ворскла" играла уже больше на отбой, а "Динамо", похоже, не хватало функционально.

Овертайм соперники начали так, словно и не было перед этим полутора изматывающих часов. "Ворскла" на удивление вновь начала активнее, но свои возможности не использовала. Лучшая из них - сумбурная атака, когда Шехич не смог пробить частокол ног "динамовских" защитников уже в киевской штрафной. Киев отвечал общим давлением, хоть и без острых ударов.

"Ворскла" на последних минутах уже откровенно терпела. А "Динамо" никак не могло определиться: доигрывать в атаке или готовиться к серии пенальти. Последний игровой момент встречи произошёл с участием де Пены: Карлос замыкал дальнюю после подачи справа, но в створ не попал.

В серии пенальти никто не хотел уступать. Всё сломалось на Сапае, а затем и Баенко, который во второй подряд серии пенальти мажет. Ризнык первый раз спас, но дважды вытащить свою команду из пропасти не смог.

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
Динамо - Ворскла 1:1 / пенальти 8:7
Голы: Беньямин Вербич 28 - Руслан Степанюк 11
Серия пенальти: Пуцлин - 0:1, Вербич - 1:1, Кане - 1:2, Цыганков - 2:2, Луизао - 2:3, Кендзёра - 3:3, Опанасенко - 3:4, де Пена - 4:4, Альюн - 4:5, Андриевский - 5:5, Чеснаков - 5:6, Сидорчук - 6:6, Пердута - 6:7, Шапаренко - 7:7, Сапай - 7:7 (вратарь), Миколенко - 7:7 (вратарь), Баенко - 7:7 (выше), Шабанов - 8:7.
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Александр Андриевский 117), Георгий Цитаишвили (Виктор Цыганков 60), Карлос Де Пена, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский (Николай Шапаренко 99), Артем Шабанов, Александр Сирота, Томаш Кендзёра
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Евгений Опанасенко 73), Александр Скляр (Эдин Шехич 95), Владислав Кулач (Луизао 76), Руслан Степанюк (Владимир Баенко 115), Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Александр Сирота 9, Артем Шабанов 80, Виталий Буяльский 89, Беньямин Вербич 113 - Александр Скляр 42, Игорь Пердута 105+1

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (171)
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Виктор Валерьевич (Луганск)
09.07.2020 в 01:13
Не пойму, почему все так ноют, что Исенко не выпустили? Панове, вы хоть серию пенальти видели? Тут хоть Джи-джи Буфон, хоть Оливер Кан, хоть Шовковский в 1/8 финала ЧМ - все как один из сетки бы доставали. Хороший матч.
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+2
0
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Беркут88 (Тернопіль)
09.07.2020 в 01:18
Ісенко доставав з кута в серії з Маріуполем, а у Динамо було пару ударів що не йшли в 9. А так по ходу серії було видно що Різник значно гірший пенальтист ніж той же Бущан, хоча той один удар витягнув суперово.
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 01:26
И что ,когда Исенко стоял в углу -это элементарно или вали со всей дури в открытый угол под штангу только сильно никаких шансов успеть или на замахе лови вратаря на противоходе при разбеге он уже пошел двигаться.
0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 01:20
Абсолютно верно,а вратарь Ворсклы еще и красавец какой пеналь потащил,да еще при таких сумашедших ударах.
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0
0
Comment06 (Украина)
09.07.2020 в 01:10
По накалу страстей, борьбе, самоотдаче матч достоин финала кубка. По техническому браку (кроме серии пенальти), точности передач, обработке мяча, реализации моментов- уровень коллективов физкультуры. Массовые провалы в обороне обеих команд - как будто играли 7×7. Жаль, что не куражнулся Максимов- обещал же выпустить молодого Исенко- был бы шанс! Победа Динамо закономерна, гол отменен несправедливо, класс выше, но как же натужно она добыта! Похоже, этому составу игоков и тренеров не суждено выигрывать турниры ни в Европе, ни в Украине.
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+1
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 01:13
Реально лайк!
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 01:30
Ни фига себе по реализации моментов коллектив физкультуры,да там воротник Ворсклы высший пилотаж в трех моментах.
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0
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 01:09
Печальное Динамо! Ждёшь от них игры, а они не прекращают удивлять...... И можно это дизлайкать, но факт на лицо!
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+1
-3
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 01:13
не бзди
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+1
0
adidas77 (Cумы)
09.07.2020 в 01:03
Это был лучший финал, за последние несколько лет!Спасибо любимому клубу, за долгожданный трофей !Ворскле большой поклон, команда просто возродилась как Феникс! Серия пенальти. это просто вишенка на торте! Такого я не видел уже очень очень давно!
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+4
0
Геродот (Винница)
09.07.2020 в 01:00
Пенальти - это конечно лотерея, кто-то раньше или позже все равно должен был ошибиться. Не повезло Ворскле. Но объективности ради надо сказать, что ДК по игре выглядело предпочтительнее - больше атаковали, больше нанесли ударов по воротам. Ворскла же в атаке выглядела слабовато, в дополнительное время в основном оборонялась. Но все же команде респект за боевитость. А Динамо надо улучшать игру, иначе в отборе в Лигу чемпионов ее ждут проблемы.
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:02
Пенальті- це не лотерея . Лотерея це 5 із 36. А це майстерність гравців, які б'ють пенальті проти майстерності воротарів.
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+4
-1
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 01:02
Они уже улучшили на максимум! Проблемы в ЛЧ??? А они там будут?
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+1
-4
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okolegko (Київ)
09.07.2020 в 00:55
Власне, незарахований гол Динамо... але все ж перемогли. Не вважаю суддівство необ’єктивним. Сподіваюся, Динамо зможе щось продемонструвати в Европі
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+5
-1
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 00:58
Сподиваюсь - ключевое слово
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+1
-5
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okolegko (Київ)
09.07.2020 в 00:59
На жаль...
+2
0
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 01:16
Ожидание хуже всего. Честно говоря, Динамо Киев не люблю из за взаимоотношений с ЧО. Но.. На что вы (Киев) рассчитываете? ЛЧ - это unreal
0
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 01:04
Если им попадут Работнички, может и поборятся.....
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+1
-3
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Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 01:15
На что тут можно сподиватысь? Игра показала, что любое Мальме или там Лугано (а Ворскла не сильнее этих команд) хорошо настроившись и четко придерживаясь тактики способно у Динамо отобрать очки. Динамо осталось на том же уровне, что и осенью. Прогресса нет
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+1
0
F@ust (Прага)
09.07.2020 в 00:53
Это похоже на голландцев в 14 году, когда ван Гаал в четверьтфинале поставил Крула на серию 11-метровых. А в полуфинале замены не осталось :(((( (если я ничего не путаю)
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0
0
Зритель (Харьков)
09.07.2020 в 00:53
Команда, претендующая на ЛЧ, должна такие матчи выигрывать без вопросов. Собственно, кто бы ни занял второе место в чемпионате, квалификацию в ЛЧ он не пройдёт. К сожалению.
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+1
-4
adidas77 (Cумы)
09.07.2020 в 00:59
Ну если вы так решили,я думаю даже не стоит команде и пытаться!Какие смешные эти диванные эксперты! ;)
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+3
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 01:00
adidas77
+1
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 00:50
Смотрю одни гурманы собрались,матч им не нравится,нормальный серьезный матч,причем ДК в футбол играло,вратарю Ворсклы респект за два сейва мертвых от Шабанова и Вербича.Ворскла тоже играла тактически грамотно,был момент могли выиграть,на мой взгляд нельзя так откровенно надеяться на пенальти.В какой то мере даже рад,что на этот раз засудили ДК.
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+5
0
мы за динамо (киев)
09.07.2020 в 01:06
чистий гешефт. ну шо засудили, точніше трошки з перекосом не в сторону вкдк. зате який гешефт -- обійдемось без кротовоні.
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0
-1
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:47
Максимов - респект! Создал за такое время коллектив! Динамо при всей критике (последнее время), не думал что так отыграют, думал легонько 2-0 выиграют........ Печаль, что такой клуб хочет в Лиге Чемпионов....... чего им там делать? Там нет Ворсклы!!!
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+4
-6
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 00:54
Это финал кубка,когда в финале ты видел легко,если команды представители одной лиги,да ещеВорскла сейчас на подьеме,тренер толковый,премиальные большие.
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+4
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 01:00
Все видели, куча примеров в разных чемпионатах бывает, что середнячек выходит в финал кубка, но если против них готовится лидер с основным составом, исход очень предсказуем....... В начале игры глянь букмекеров)) Все бывает, но это......
+1
-3
fanat_football (Херсон)
09.07.2020 в 00:44
Динамо с победой! Ворскле - уважение.
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+7
0
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 00:44
1. Это претендует на ЛЧ?2. Поздравляю, но мелко. Состав противника меньше пары игроков.3. С такими наработками путь в никуда.4. Given a dog a born
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+2
-5
Bambula1986 (Тернопіль)
09.07.2020 в 00:43
Цікаво чи можна було Ісенка випустити разом з баєнком?
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:04
Можна
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0
0
Bambula1986 (Тернопіль)
09.07.2020 в 01:07
Тоді дивно що не випустили
0
0
fanat_football (Херсон)
09.07.2020 в 00:43
А суперкубок в 2019? Они тогда выиграли у Шахтера. Автор, будь точным.
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:05
Так виграли із Хацкевичем, а не з Михайличенком
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0
0
prostors (Вольногорск)
09.07.2020 в 00:41
Резо ЧОХОНЕЛИДЗЕ: "Михайличенко - прекрасный тренер, который был рядом с Лобановским, но ему нужно время"
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+1
0
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:43
пускай Резо забирает с собой миху и вместе чтоб в горах Грузии потерялись
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-2
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:38
представляю,как даунецкое общество и иже с ними,сидят и в собственой желчи тонут,которую думали излить если бы Динамо проиграло)))..только ради одного этого стоило Динамо взять кубок)))...
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+5
-4
FC Energy (Новая Каховка)
09.07.2020 в 00:39
Возможно стоило не брать кубок, чтобы на одно динамовское сердце в тренерском штабе стало меньше
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+4
-4
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:42
займут третье место и миху попрут,на это я надеюсь
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:38
Зато теперь третье место даёт прямую путевку в ЛЕ( если ДК не скатится на четвёртое место). Шанс для Зари и Десны попасть напрямую в групповой турнир.
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 00:41
на Ворсклу они вряд ли особо надеялись, но теперь, после такого триллера, каждый матч за серебро/бронзу будет триллером
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0
-1
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usovvictor (Kharkov)
09.07.2020 в 00:38
...какая же ВП молодец, почти на равных. Максимов за такое время сотворил команду, дрались с превосходящим противником до конца. Ну а пенальти - "то таке", как повезет. Был бы обыкновенный матч, уехало бы ДК без очков. Прекрасный матч провели команды - главное была интрига до последнего и борьба. Конечно ДК имеет опыт и более зрелых игроков, но ВП просто молодец. Сколько моментов было у обеих, побольше бы таких матчей, бальзам на душу. Монзуль неплохо за исключением шероховатостей, ну и "активный" оффсайт думаю спорный будет, смотря кто как его из судейского коллектива продекларирует - там тоже борьба симпатии будет. Но матч хорош, ой как хорош - настоящий Кубок. Спасибо за эмоции командам ну и ВП уже видно не мальчик для битья - умницы..., порадовали.
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+4
-5
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:46
Пропускаєм незарахований гол. Буяльського ліктем - нічого, Шабанов ліктем - жк. Симуляція гравця Ворскли - нічого, впав нравець ДК - жк. Скільки не поставлених кутових - мінімум 3. Зупинка гри, коли ДК переходило в атаку - 2-3 (не пам'ятаю),і це "Монзуль неплохо"?????
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+7
-3
KREMEN (Кременчуг)
09.07.2020 в 00:50
++++++
+2
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
09.07.2020 в 00:51
,..неплохо, что драки не было - все в рамках корректности, что, не знаете как ДК иногда играет..., по крайней мере провела матч без беготни к телевизору, видно была инструкция по возможности накал матча не "травить", вот и неровности - они же в обе стороны наблюдались...
+1
-4
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 01:02
usovvictor, "в обе стороны"??? не має про що з тобою розмовляти, успихів та гараздів, тримайтесь.
0
0
KREMEN (Кременчуг)
09.07.2020 в 00:49
Вы матч-то смотрели??? Где "почти на равных"??? Сколько ударов по воротам, в створ, угловых, опасных атак??? Поставили "автобус" и играли на контратаках - вот и вся тактика. К сожалению, так играют многие команды против лидеров. А вот то, что выполнили установку Гл.Тренера и дотянули до пенальти, так это не только заслуга Колхоза, но и недоработка Динамо.
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+1
-2
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:51
Эта команда внизу, нижней шестерке!
+2
-3
Damien (Kyiv)
09.07.2020 в 00:36
Динамо - с победой! Максимову до конца дней будут припоминать, как он пацана не поставил в ворота на пенальти. Такое точно не забудут.
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
09.07.2020 в 00:38
Основного вратаря, который вытянул команду в серию пенальти? Хочешь человеку уверенность в себе сломать?
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+3
0
Damien (Kyiv)
09.07.2020 в 00:42
Ну и что показал этот основной вратарь?Ничего
0
-3
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Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 00:49
Он в игре себя хорошо показал. Если бы не он - серии могло бы и не быть. А пенальти - да, видно, что не силен в этом
0
0
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Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 00:44
Нечего тут вспоминать, задача была непростая. Исенко в поле слабоват.По крайней мере у меня осталось такое впечаление после его матча в УПЛ. И снять на последние минут вратаря, поймавшего кураж, когда Динамо довольно сильно давило - риск тоже очень большой. Короче, Максимов свою работу сделал хорошо. Не повезло с травмой Степанюка - минус замена, минус один бьющий
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+2
0
KREMEN (Кременчуг)
09.07.2020 в 00:52
"вратаря, поймавшего кураж" - это кто??? Он что, сейвы какие-то делал? Один раз ногой отбил и всё - "кураж". Сколько раз он РЕАЛЬНО спас команду???
0
-2
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Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 01:01
Ты игру вообще смотрел?
0
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 01:03
3: Вербич, Шабанов і рикошет ногою
0
0
KREMEN (Кременчуг)
09.07.2020 в 00:55
Ну и как ставить пацана, если замены кончились? Или надо было вдесятером доигрывать, главное чтобы пацана выпустить? Да и не факт, что пацан вытянул бы такие удары. Ведь даже вратари прыгали по удару, и то не вытягивали. Это была, наверное, самая крутая серия пенальти.
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 01:05
Внимательнее надо быть основной вратарь,Ворсклы вытащил два удара в упор,и один мертвый пенальти,с чего ты взял ,что молодой вратарь вытащил бы тот мертвый пеналь в угол.Максимов и не собирался менять основного,потому что он впорядке,а вина не его ,а того,что выше зарядил.
0
0
мы за динамо (киев)
09.07.2020 в 00:36
навіть не пригадаю такого крутого пробиття пеналів та хоч би і на рівні збірних. без шансів для воротарів. пригадується фінал лч мілан-лівер, так сьогоднішні удари по воротам крутіші на порядок. мертві мячі. сар теж тут був би безсилий. по грі то одні не могли другі теж не могли. шо тут сказати. монзуль не заважала. більш того навіть не начудила. отак можна ляпать язиком ні про шо і до ранку. кубок -- занадто багато для динамо і геть мало для вкдк.
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+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:41
Асистентнки Монзуль судили по страшному із актами, кутовими, фіксуючи офсайд, коли м'яч лишається в протилежної команди і та вибігає в атаку. Це просто жах.
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+5
-1
мы за динамо (киев)
09.07.2020 в 00:55
перехрестись і облиш.пеналь не придумала, червоних не натикала. катрусин кінозал посеред гри не влаштовувала. прогрес очевидний. ти занадто вже хочеш.
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:08
Це фінал. Купа помилок. Не жіноче це діло судити чоловічі фінали. Асистки взагалі перелякані.
+1
0
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:36
Скільки клонів кротодрочерів повилазило
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+4
-4
FC Energy (Новая Каховка)
09.07.2020 в 00:35
Ужасно играет Динамо. Если ничего не менять - 3-е место ЛЕ повторится
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+5
-2
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 01:18
В группе 4 места
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0
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:35
Михайличенко должен переписать контракт!!!! Это просто шедевр!!!! Его надо подкидывать!!!!!
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+1
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:43
Угомонись. Иди лучше делай татухи.
Ответить
+3
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:52
Могу для тебя "ДК" набить бесплатно!
0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:10
Набей себе, акупунктурщик))
+1
0
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:34
Ответить
0
-4
babose (Харьков)
09.07.2020 в 00:34
ВДК НАХ
Ответить
+1
-8
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:48
babose НАХ
Ответить
+3
0
alex.belogubko (одесса)
09.07.2020 в 00:34
ДК радости полные трусы --не заслуженно взяли КУ --ошибка Максимова на пеналах не тот вратарь стоял
Ответить
+3
-11
amg333 (Kyiv )
09.07.2020 в 00:41
Почему не заслуженно?..я понимаю что ты глор даунецкой вагины,и желчь заливает твой маленький мозочок..ФК вагину нагнули,в 1/8..или вагиноголовые не помнят уже
Ответить
+3
-1
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:49
"не заслуженно" клоунеса, іди спать
Ответить
+2
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 01:15
Нет вратарь стоял именно тот и он это доказал взял один мертвый пеналь и Максимов толково разобрался с вратарем.
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:33
Чемпионы заслуженные! Готовились! Берегли игроков своих самых козырных! Ура!!!!
Ответить
+1
-8
high_jack (Bucha)
09.07.2020 в 00:31
фартонуло пацанам!
Ответить
+3
-4
high_jack (Bucha)
09.07.2020 в 00:30
Надень на ДК футболки ФК Сумы (условно , не в обиду болелам Сум) не заметил бы разницы
Ответить
+3
-7
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:54
Может в основное выиграли бы?!
Ответить
0
-3
pilips111 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:29
Это уровень сегодняшнего динамо(((
Ответить
+6
-7
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:30
Максимальный!!!!!
Ответить
+5
-7
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:30
Матч не бачив, але гавкати хочеться
Ответить
+3
-4
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:29
Исаенко теперь остался фантомом,легендой Ворсклы.Смог бы или нет?Вопрос на долгие столетия.
Ответить
+3
-8
avatar
andMOLIMEN (Львів)
09.07.2020 в 00:30
Так то Ісенко
Ответить
+3
-2
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:31
Неважно.
+1
-6
avatar
andMOLIMEN (Львів)
09.07.2020 в 00:32
май повагу до людини, важко прізвище правильно написати?
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 00:42
какие столетия, какой ИсАенко, что ты несешь)
Ответить
+3
0
Djibouti (Djibouti)
09.07.2020 в 00:29
А судьи кто?Очень много монзульКуда дальше судья ? В АлександриюА что ж пацанов? Максимов отдал Даль ДинамоСуркис нужен нужный тренерСоль рад?Ужас а не игра
Ответить
+2
-4
НеШахтьор (Донецьк)
09.07.2020 в 00:50
Ужас - це твоя писанина
Ответить
+1
0
F@ust (Прага)
09.07.2020 в 00:28
Кубок один, конечно. Только вот вопрос, зарядить пенальти "выше крыши", это есть показатель игрока? Твою мать, это шанс твоей жизни, а ты теперь будешь писссать мемуары: "о кубок, который мне не дался". В айти тебя бы уволили
Ответить
+4
-3
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:31
В Роберто Баджо спитай
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+3
-1
F@ust (Прага)
09.07.2020 в 00:39
Ну, Баджо... "Хвостик" був травмований, я не розумію, чого саме він мав бити той пенальті. Але все-таки за кар`єру виграв досить. А тут у хлопця єдиний шанс на трофей. Був.
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 00:34
Бывает. И великие промахивались. Шева в финале ЛЧ пенальти запорол когда- то...
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 00:28
ребят, чем вы недовольны все? отличный матч с высокими скоростями (хоть и немалым количеством брака), игра на встречных курсах, горящие глаза (тм) куча моментов и серия пенальти в виде вишенки. я ожидал скучной возни я ля конец сезона и итоговые 1-0
Ответить
+6
-4
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:28
В восторге все!!!
Ответить
+1
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:31
Единственное, что не понравилось, это как Монзуль с ассистентками чудила в простых ситуациях: с угловыми, аутами, срывом контратаки через заиграный офсайд. Наелась она уже этим судейством.
Ответить
+8
0
мы за динамо (киев)
09.07.2020 в 00:40
геть дрібні огріхи. можна не зважати.
0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:48
Ну да, дрібні. Двічи замість кутового - удар від воріт. З актами асистка в одну сторону показує, Монзуль в іншу. ДК в контратаку вибігає, та свистить, що офсайд били- де принцип переваги? Фолу немає- свитнула. Є -мовчить, або свистить після довгої паузи. Просто вам це не помітно.
+2
0
мы за динамо (киев)
09.07.2020 в 01:01
один явний кутовий. плюнь і забудь
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 01:12
Якби ж то один. Тільки а доданому часі два...
+1
0
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:28
А будут подкидывать Михайличенко??
Ответить
+3
-4
аалекс ( Крым)
09.07.2020 в 00:31
А ловить?
Ответить
+4
-2
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:37
Это уже как получиться)))
0
-4
Крестоносец (Полтава)
09.07.2020 в 00:27
Жаль что без еврокубков, но все равно молодцы
Ответить
+3
-5
avatar
andMOLIMEN (Львів)
09.07.2020 в 00:29
Навпаки, добре, що без єврокубків. саме через це і вболівав за Динамо, щоб від Ворскли 0 в таблицю коефіцієнтів не отримати.
Ответить
+5
-3
Крестоносец (Полтава)
09.07.2020 в 00:34
Тогда можно не проводить чемпионат и финалы а сразу резервировать чемпионство и кубок для Шахтера или Динамо. Что бы нулей поменьше было.
+2
-3
avatar
andMOLIMEN (Львів)
09.07.2020 в 00:37
ну так Динамо по грі набагато сильніше виглядало, навіть не беручи до уваги заангажованість Монзуль та її постійні помилки не на користь Динамо
+3
-1
Djibouti (Djibouti)
09.07.2020 в 00:27
Шаран выдохнул Михайличенко кубок в зубы и уходи А что за состав? Жалб Ворсклу А что воротники пришли только на 8-й пенальти?
Ответить
+1
-2
kapkan (Луганск)
09.07.2020 в 00:27
Послематчевой интервью:А. Михайличенко отметил скорость,тактику и динамику у футболистов ВКДК. Именно поэтому они и выиграли , а не в серии пенальти!
Ответить
+3
-4
alex.belogubko (одесса)
09.07.2020 в 00:26
чистая ошибка МАКСИМОВА не поставил Пацана на пенальти за это и поплатилась вся команда --нет у Макса чуйки а могло быть всё по другому --виноват только тренер урок на будующее --ДК просто отстой так кубки не выигрывают
Ответить
+5
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:34
Замены у него закончились. Через травму пришлось Степанюка менять.
Ответить
+2
0
batkomaxno555 (Никополь)
09.07.2020 в 00:26
эта баба не футбольные матчи должна судить... а туалеты убирать! динамо полная дрянь а не команда!
Ответить
+7
-8
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:27
"дрянь" - в тебе в дзеркалі, вишкребок
Ответить
+4
-4
аалекс ( Крым)
09.07.2020 в 00:25
Динамо с заслуженной, а главное честной победой. Игра, конечно, оставляет желать лучшего, но победителей не судят.
Ответить
+8
-2
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:26
И в самом сильном составе!!! Красавцы!!! Чемпионы!!!!
Ответить
+3
-9
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:26
v.grischuk, досить скиглити, ротошмара
+5
-4
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:26
Честной? Це ГАНЬБА, а не арбітраж, ви хоч іноді можете бути чесними та відвертими?
Ответить
+3
-6
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:27
)))))))) не пукай
+5
-5
high_jack (Bucha)
09.07.2020 в 00:25
Позорники
Ответить
+5
-4
avatar
Spokoyno (Киев)
09.07.2020 в 00:25
ШО ТО БУЛО? ЖАХ! Трансферна вартість половини основного складу Динамо більше ніж сумарна Ворскли... І видряпати Кубок у серії пенальті? Так можна звертати на суддівську бригаду, що вкрали гол у Шепелева. Але мати коуча, щоб лише випускав когось на полі та очикував від них чогось... НаФІГА?
Ответить
+5
-2
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:24
Чемпионы от Бога!!!!!
Ответить
+3
-9
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:25
Досить скиглити, ротошмара
Ответить
+5
-3
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:24
Теперь буду даже в Еврокубках болеть против дК.Ворскла молодцы,купить пару хороших игроков в нападение и след.сезоне будут играть за первую 4-ку.
Ответить
+4
-9
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
09.07.2020 в 00:36
А шо такое?Монзуль чистый гол не защитала(обьясняю почему),находящийся в офсайде игрок был сзади забившего,т.е. в пассивном офсайде.Одного не пойму тут всякая шушера утверждает ,что Суркис все купил,а Катя чистый не защитала .Что ей мешало?Никто-бы и слова не сказал,более того похвалили бы,что правильно разобралась с пассивным вне игры.Так что мешало Кате,ей Суркис бабло платит,а она голы не засчитывает.
Ответить
+3
-1
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:24
Михайличенко почесным вечным Тренером!!!!!!!!!
Ответить
+4
-7
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:25
Досить скиглити, ротошмара
Ответить
+4
-4
avatar
UA-Футбол (модератор)
09.07.2020 в 00:32
anonimus (Київ), заблокований
+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:24
Степанюк своей травмой не дал выйти Исенку, и ещё поменялся на Баенка, который выше запустил. Не мог на жилах несколько минут дотянуть? Хотелось бы парня ещё раз увидеть в серии пенальти.
Ответить
+5
0
аалекс ( Крым)
09.07.2020 в 00:27
Я думаю, что Скрипник, заранее решил, кто будет стоять в серии пенальти.
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
09.07.2020 в 00:30
Это точно, именно Скрипник и решил. Позвонил Максимову и сказал, кто бьет, а кто на воротах стоит
+7
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.07.2020 в 00:23
Редчайшая по драматизму серия пенальти. И первые и вторые пробивали классно, лучше, чем во многих подобных сериях в Европе. Тот случай, когда победители и проигравшие одинаково заслуживают уважения, Но кубок один.
Ответить
+8
-2
batkomaxno555 (Никополь)
09.07.2020 в 00:22
позорище для динамо!
Ответить
+6
-8
недалековідКиева (Біла Церква)
09.07.2020 в 00:22
Да да да . .. Суркис все ...и монзуль и мяч... и рты ваши грязные
Ответить
+6
0
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 00:22
Given a dog a born. AC/DC
Ответить
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
09.07.2020 в 00:26
Go to Hell. Megadeth
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 00:28
Whole Lotta Rosie
+1
-1
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:22
Супер ПоБеда!!!! Динамо - Чемпион!!! В летописи надо эту игру записать и по ней учить молодёжь, как выигрывают кубки настоящие Чемпионы!!!!
Ответить
+2
-12
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 00:21
OHMYGOD офигенный матч. отдельный респект Полтаве
Ответить
+8
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:21
Ворскла - супер, Динамо - без комментариев... комментаторы вскроются наверно с горя
Ответить
+13
-3
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 00:30
Умеешь удивить
Ответить
0
-2
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:20
ганьба монзуль + уаф
Ответить
+7
-4
tartar (Львів)
09.07.2020 в 00:20
Ворскла сумарно по сезону і по матчу більше заслужила Кубок.
Ответить
+4
-9
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:21
"по матчу" ну ти клоунесса
Ответить
+6
-5
tartar (Львів)
09.07.2020 в 00:21
поцілуй мамку на ніч
+1
-5
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:22
tartar твою там вже розцілували, іди забирай додому
+4
-4
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:20
Баенко будто специально,Суркис наверное дал на лапу
Ответить
+3
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 00:19
C победой Динамо и всех болельщиков Динамо !! За победу и ваше здоровье
Ответить
+8
-6
Dimka26 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:20
не думал, что ты болеешь за деградирующие команды...Динамо..Барселона...
Ответить
+4
-12
avatar
MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 00:24
За Динамо я болею с 1982 года и не бегаю по тем , кто на сегодняшний день получше, как некоторые проститутки на этом сайте. Будь здоров Димка, не болей.
+9
-3
v.grischuk (Винница)
09.07.2020 в 00:23
Супер победа великого клуба против сильнейшей команды!!!!
Ответить
+2
-9
avatar
anonimus (Київ)
09.07.2020 в 00:25
Досить скиглити, ротошмара
+4
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.07.2020 в 00:27
Mes-
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
09.07.2020 в 01:03
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.07.2020 в 00:19
Жаль Максимова... Вот он фактор неожиданности, когда не хватило замены для Исенко. Он бы хотя б два потянул. Но в ДК забрали второй гол. Результат окончательный по делу...
Ответить
+7
-2
Djibouti (Djibouti)
09.07.2020 в 00:19
После такой победы, нужно просто уйти и сесть в автобус
Ответить
+4
-5
Po4eson (Одесса)
09.07.2020 в 00:32
И включить дорожную
Ответить
+1
-2
avatar
Алімпійка (R)
09.07.2020 в 00:19
Ненавижу Динамо
Ответить
+3
-13
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.07.2020 в 00:21
Прыгай с балкона :)
Ответить
+8
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
09.07.2020 в 00:19
сенсации не произошло.хоть так но кубок у дк.
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:19
Максимов, это тебе ответка за то, что выпустил на последних минутах дерево Баенко, а не Исенко.
Ответить
+4
-6
Крестоносец. (Полтава)
09.07.2020 в 00:19
Жаль Исенко не поставили на серию пенальти(
Ответить
+6
-3
Djibouti (Djibouti)
09.07.2020 в 00:19
Фу как так можно,
Ответить
+1
-4
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
09.07.2020 в 00:19
Жаль Ворсклу. Пеналі били фантастично. Потрібно було випускати Ісенка в одному слоті з заміною Степанюка
Ответить
+6
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
09.07.2020 в 00:31
Интересно, а можно было выпустить Исенка на 5 минут в поле, а потом на пенальти переставить в ворота?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.07.2020 в 00:18
Баенко подвел всю команду
Ответить
+2
-5
alex.belogubko (одесса)
09.07.2020 в 00:31
тренер не выпустил пацана за это поплатились --думать надо было
Ответить
+1
-1
avangardo (Lviv)
09.07.2020 в 00:18
Вдруге варіант з пенальті не пройшов у Ворскли, а жаль
Ответить
+3
-5
avatar
ascent (Луксор)
09.07.2020 в 00:17
Поздравляю Динамо. Ворскла молодцы!
Ответить
+11
-1
Лекарь (село Дарница)
09.07.2020 в 00:17
С победой всех, кто болеет за Динамо. Ворскле респект.
Ответить
+10
-1


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